Pronóstico: Mendoza está bajo tres alertas meteorológicas este miércoles

El pronóstico anticipa un miércoles más templado en Mendoza, con una máxima de 22°.

La temperatura subirá este miércoles en Mendoza y la máxima llegará a 22° durante la tarde.

La temperatura volverá a subir este miércoles en Mendoza, con poca nubosidad y condiciones más agradables en el Gran Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 9° durante las primeras horas del día y la máxima llegará a 22° por la tarde.

En el área metropolitana se esperan vientos leves del sudeste y una jornada estable, sin fenómenos intensos. El aumento de la temperatura se va a sentir especialmente durante la siesta, después de varios días con máximas que se mantuvieron por debajo de los 20°.

Triple alerta en Mendoza Desde el SMN se comunicaron tres alertas meteorológicas para este miércoles. La primera es por viento y afecta la zona cordillerana del Valle de Uco: “La zona cordillerana será afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”.

La segunda alerta es por nevadas y afecta toda la cordillera de Mendoza y puede complicar el paso. “Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco”, explicó el Servicio Meteorológico Nacional.