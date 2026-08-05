Pronóstico: Mendoza está bajo tres alertas meteorológicas este miércoles
El pronóstico anticipa un miércoles más templado en Mendoza, con una máxima de 22°.
La temperatura volverá a subir este miércoles en Mendoza, con poca nubosidad y condiciones más agradables en el Gran Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 9° durante las primeras horas del día y la máxima llegará a 22° por la tarde.
En el área metropolitana se esperan vientos leves del sudeste y una jornada estable, sin fenómenos intensos. El aumento de la temperatura se va a sentir especialmente durante la siesta, después de varios días con máximas que se mantuvieron por debajo de los 20°.
Triple alerta en Mendoza
Desde el SMN se comunicaron tres alertas meteorológicas para este miércoles. La primera es por viento y afecta la zona cordillerana del Valle de Uco: “La zona cordillerana será afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”.
La segunda alerta es por nevadas y afecta toda la cordillera de Mendoza y puede complicar el paso. “Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco”, explicó el Servicio Meteorológico Nacional.
Por último, en Malargüe, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno puede alcanzar velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas capaces de superar los 70 km/h.