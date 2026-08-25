Se registró una caída del 9% en la cantidad de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires registró en julio una baja interanual del 9% en la cantidad de operaciones de compraventa , aunque el monto total negociado aumentó y el valor promedio de las propiedades volvió a crecer.

Según el informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (CECBA) , durante el séptimo mes del año se formalizaron 6.051 escrituras por un total de $1,068 billones, lo que implicó un aumentó 9,37% en términos interanuales.

En comparación con junio, la cantidad de escrituras firmadas creció un 1,02%. Con los datos de julio, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 alcanzó 35.528 compraventas, un 1,8% por debajo del mismo período de 2025.

En julio, el monto medio de una escritura alcanzó $176,58 millones. De acuerdo con el tipo de cambio oficial promedio utilizado en el informe, ese valor equivale a US$116.967. El precio promedio de las operaciones aumentó 20,2% interanual medido en pesos y 1,8% en dólares.

El contraste es notorio, mientras el número de escrituras retrocede, el monto promedio de las operaciones avanzó tanto en pesos como en moneda extranjera.

Desde el Colegio de Escribanos destacaron, no obstante, que julio fue el mejor mes de 2026 en cantidad de compraventas y que la evolución de los primeros siete meses muestra un mercado que permanece cerca del nivel de actividad de 2025.

Fuerte caída del crédito hipotecario

El crédito hipotecario, en tanto, fue el más afectado. En julio se formalizaron 959 escrituras con hipoteca, una caída de 31,2% frente a las registradas durante el mismo mes de 2025. En los primeros siete meses del año se acumularon 5.111 operaciones hipotecarias.

La diferencia entre la evolución de las compraventas y la de las hipotecas fue destacada por Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos porteño. Según señaló, la actividad general se mantiene cerca de los niveles del año pasado, mientras que el financiamiento hipotecario presenta una caída de 36% en el acumulado de los primeros siete meses.

Para Tato, esa brecha muestra un margen potencial de expansión del mercado si el crédito hipotecario recupera dinamismo.