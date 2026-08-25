El Tesoro vuelve a canjear deuda con el Banco Central para vencimientos

El Gobierno concretó un nuevo canje de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por $1,5 billones, mediante el cual extendió el plazo de vencimiento de una Letra del Tesoro que debía cancelarse a fin de agosto hasta junio de 2027. La operación apunta a reducir las obligaciones inmediatas del Tesoro y se produce a pocos días de una nueva licitación de deuda en pesos.

La operación fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 51/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por Federico Furiase y Carlos Guberman. La norma dispuso ampliar la emisión del Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027 (BONCAP T30J7) por hasta $1,5 billones de valor nominal original.

A cambio, el Banco Central entregó sus tenencias de la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (LECAP S31G6), que fueron sustituidas por el BONCAP T30J7. De esta manera, el compromiso que vencía dentro de una semana fue trasladado hacia mediados de 2027.

El monto definitivo del BONCAP que recibió el BCRA se determinó a partir de una fórmula establecida en la resolución, en función de los precios de mercado de los títulos involucrados. El Gobierno estableció como límite una ampliación de hasta $1,5 billones de valor nominal original.

El nuevo canje se suma a otra operación realizada pocos días atrás entre el Tesoro y el Banco Central con un canje de Letras dólar-linked por unos US$550 millones, concretado el 18 de agosto.

En ambos casos, el mecanismo permite modificar el perfil de vencimientos de instrumentos que permanecían en cartera del BCRA, reemplazando títulos con vencimientos más próximos por otros con plazos más extensos.

La operación de esta semana, en particular, impacta sobre uno de los vencimientos inmediatos del Tesoro: la LECAP S31G6 tenía fecha de cancelación el 31 de agosto, mientras que el BONCAP entregado al BCRA tiene vencimiento el 30 de junio de 2027.

El canje no implica una cancelación de la deuda, sino una modificación de su perfil temporal. El Tesoro reemplazó una obligación que debía afrontar en los próximos días por un instrumento con vencimiento casi diez meses más adelante.

La operación se conoce a horas de una nueva licitación de deuda del Tesoro, prevista para este jueves. El monto de vencimientos que deberá afrontar el Gobierno será, tras el canje, de alrededor de $13 billones.