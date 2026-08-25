ARCA volvió a prorrogar Ganancias: cuál es la nueva fecha límite

ARCA modificó el calendario fiscal, fijando el nuevo vencimiento para la declaración jurada de Ganancias en septiembre de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a extender el plazo para que las personas humanas y sucesiones indivisas presenten la declaración jurada correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025.

Hasta cuándo se puede presentar la declaración jurada de Ganancias Con la nueva disposición, la presentación de la declaración jurada de Ganancias correspondiente al período fiscal 2025 podrá realizarse excepcionalmente hasta el 22 de septiembre de 2026, en lugar de la fecha límite del 27 de agosto que tenía antes, por lo que los contribuyentes ahora cuentan con varias semanas adicionales para completar la presentación.

La medida, publicada en la Resolución 5890/2026 del Boletín Oficial, alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas, tanto aquellas comprendidas en el régimen general como las adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La nueva fecha límite para presentar Ganancias fue fijada para septiembre de 2026. Foto: Archivo MDZ ARCA también prorrogó el primer anticipo de Ganancias La resolución también establece una nueva fecha para el ingreso del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. El vencimiento original estaba previsto para agosto, pero ARCA dispuso que, de manera excepcional, pueda cumplirse hasta el 24 de septiembre de 2026, inclusive.

De esta manera, los contribuyentes alcanzados por esta obligación tendrán tiempo adicional para cumplir tanto con la presentación de la declaración jurada del período 2025 como con el primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026.