Secuestro de drogas, un vehículo robado y una réplica de arma de fuego en operativos preventivos

Una serie de operativos preventivos permitió concretar el secuestro de drogas , un vehículo robado y una réplica de arma de fuego durante las últimas horas en el Gran Mendoza. Además, hubo varios aprehendidos por los ilícitos y también se retuvieron cinco rodados por distintas infracciones viales .

Las intervenciones se produjeron durante patrullajes de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ) realizados en distintos sectores de los departamentos de Ciudad de Mendoza , Godoy Cruz , Guaymallén y Las Heras .

Uno de los procedimientos ocurrió en el cruce de calles Punta Arenas y Darwin , en Godoy Cruz , donde los efectivos observaron a una mujer que intentó escapar al advertir la presencia policial.

La sospechosa fue alcanzada y aprehendida. Durante la requisa, los uniformados encontraron entre sus prendas varios cigarrillos artesanales de marihuana, de acuerdo con la información.

En otra de las actuaciones policiales, que tuvo lugar en la intersección de calles Cacheuta y Gran Capitán , en el oeste de Ciudad, un hombre quiso darse a la fuga de los uniformados que patrullaban la zona.

Efectivos de la UAP desarrollaron una serie de procedimientos en diferentes puntos del Gran Mendoza. Gentileza.

Durante la huida descartó un celular y varios envoltorios de nailon que contenían una sustancia blanquecina, la cual resultó ser cocaína, indicaron las fuentes del hecho.

El sospechoso fue aprehendido y los efectivos secuestraron los ocho envoltorios con el estupefaciente, quedando a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Vehículos retenidos por infracciones

Los operativos también incluyeron controles de tránsito en distintos puntos del área metropolitana mendocina. Uno de los primeros episodios se registró en Godoy Cruz, donde fueron retenidas una Motomel Skua 150cc, en calles Juncal y Gorriti; una Honda Wave 110cc, en la intersección de Ushuaia y Vélez Sarsfield, y un Volkswagen Voyage en el cruce de calles Punta Arenas y Darwin.

En esos casos se detectaron distintas irregularidades relacionadas con la documentación obligatoria, el seguro y la licencia de conducir, explicaron las fuentes consultadas.

Dos de las motos retenidas por infracciones. Gentileza.

En tanto, en Las Heras fue retenida una Honda Biz 105cc, cuyo conductor fue interceptado en el cruce de calles Godoy y Los Pinos, a raíz de un concurso de faltas, entre ellas la falta de documentación del rodado, seguro obligatorio y licencia de conducir.

Además, durante otro patrullaje en calles Vázquez y Castillo, los uniformados detectaron una Honda XR 250cc que circulaba sin dominio colocado. El conductor hizo caso omiso a la orden de detenerse y continuó la marcha, aunque fue frenado posteriormente. Al verificar el rodado, los efectivos determinaron que no registraba medidas pendientes.

Las cámaras detectaron un vehículo con pedido de hurto

Por otro lado, en Guaymallén, una alerta del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitió detectar una Renault Kangoo que registraba un pedido de secuestro por un hurto agravado.

Tras la alerta, se realizó un patrullaje hasta localizar el vehículo en calle Severo del Castillo, donde los efectivos lograron detener su marcha. La Kangoo fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

Incautaron una réplica de pistola en Godoy Cruz

El último de los procedimientos tuvo su inició luego de un aviso sobre dos sujetos, uno de ellos menor de edad, que estaban manipulando un elemento similar a un arma de fuego en territorio godoicruceño.

Los efectivos llegaron hasta la intersección de calles Valle Hermoso y Villa Marini, donde identificaron a los sospechosos y realizaron una búsqueda en las inmediaciones.

Durante el rastrillaje encontraron entre el césped una réplica de pistola, que descartaron los sospechosos. El objeto fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia junto a los dos individuos que, instantes antes, la tenían en su poder.