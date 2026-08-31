Histórico triunfo de Navone a Djokovic en el US Open: por qué Nole lloró durante el partido
Mariano Navone protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo y venció al serbio en cinco sets, después de más de cuatro horas y 40 minutos de batalla.
Mariano Navone dio el gran golpe del US Open. El argentino, ubicado en el puesto 49° del ranking mundial, derrotó a Novak Djokovic (5°) en un partidazo correspondiente a la primera ronda y consiguió una de las victorias más importantes de su carrera. La Nave se impuso por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de más de cuatro horas y 40 minutos de juego en el Arthur Ashe Stadium.
El encuentro comenzó con Djokovic imponiendo condiciones y consiguiendo rápidamente un quiebre, aunque Navone no tardó en reaccionar. El argentino recuperó el break en el séptimo game y llevó el primer set al tie break, donde se mostró más firme para quedarse con el parcial por 7-6 (5). Nole respondió en el segundo, en un desarrollo sumamente parejo: quebró en cero en el undécimo game y luego cerró el set con su servicio para igualar el partido.
En el tercero, Djokovic volvió a demostrar toda su jerarquía. Navone tuvo que luchar desde el comienzo para sostener su saque y logró resistir varios momentos complicados, pero el serbio encontró el quiebre decisivo en el noveno game y posteriormente selló el 6-4 para quedar arriba 2-1. Parecía que el cuatro veces campeón en Nueva York (2011, 2015, 2018 y 2023) encaminaba el partido, pero el argentino tenía preparada una reacción espectacular.
Navone salió decidido en el cuarto parcial y, pese a recibir un quiebre inicial, respondió inmediatamente. Recuperó el servicio, volvió a quebrar en el quinto game y consiguió otro break en el octavo para imponerse 6-2 y llevar la definición al quinto set. Allí, La Nave salió con una intensidad arrolladora: ganó su saque en cero, quebró a Djokovic y volvió a sostener su servicio sin perder puntos para ponerse 3-0. Cuando Nole logró descontar, las imágenes mostraron al serbio visiblemente afectado y entre lágrimas.
Video: Djokovic se largó a llorar en pleno partido ante Navone
La situación física de Djokovic fue determinante en el desenlace. Antes del quinto set había solicitado asistencia médica por una molestia en la zona baja de la espalda y durante el parcial se mostró cada vez más limitado en sus movimientos. Navone aprovechó la situación, consiguió otro quiebre en el sexto game y terminó cerrando el partido con su saque, cediendo apenas un punto.
El match point del histórico triunfo de Mariano Navone ante Djokovic
Así, ante un Arthur Ashe Stadium repleto y en pleno prime time, el ganador de 24 Grand Slams se despidió entre una enorme ovación. En segunda ronda, La Nave enfrentará al vencedor del duelo entre Matteo Berrettini (43°) y Stan Wawrinka (127°).