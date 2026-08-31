Histórico triunfo de Navone a Djokovic en el US Open: por qué Nole lloró durante el partido

Mariano Navone protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo y venció al serbio en cinco sets, después de más de cuatro horas y 40 minutos de batalla.

Mariano Navone dio el gran golpe del US Open. El argentino, ubicado en el puesto 49° del ranking mundial, derrotó a Novak Djokovic (5°) en un partidazo correspondiente a la primera ronda y consiguió una de las victorias más importantes de su carrera. La Nave se impuso por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de más de cuatro horas y 40 minutos de juego en el Arthur Ashe Stadium.

El encuentro comenzó con Djokovic imponiendo condiciones y consiguiendo rápidamente un quiebre, aunque Navone no tardó en reaccionar. El argentino recuperó el break en el séptimo game y llevó el primer set al tie break, donde se mostró más firme para quedarse con el parcial por 7-6 (5). Nole respondió en el segundo, en un desarrollo sumamente parejo: quebró en cero en el undécimo game y luego cerró el set con su servicio para igualar el partido.

Locura total en el US Open. EFE En el tercero, Djokovic volvió a demostrar toda su jerarquía. Navone tuvo que luchar desde el comienzo para sostener su saque y logró resistir varios momentos complicados, pero el serbio encontró el quiebre decisivo en el noveno game y posteriormente selló el 6-4 para quedar arriba 2-1. Parecía que el cuatro veces campeón en Nueva York (2011, 2015, 2018 y 2023) encaminaba el partido, pero el argentino tenía preparada una reacción espectacular.

Navone salió decidido en el cuarto parcial y, pese a recibir un quiebre inicial, respondió inmediatamente. Recuperó el servicio, volvió a quebrar en el quinto game y consiguió otro break en el octavo para imponerse 6-2 y llevar la definición al quinto set. Allí, La Nave salió con una intensidad arrolladora: ganó su saque en cero, quebró a Djokovic y volvió a sostener su servicio sin perder puntos para ponerse 3-0. Cuando Nole logró descontar, las imágenes mostraron al serbio visiblemente afectado y entre lágrimas.

Video: Djokovic se largó a llorar en pleno partido ante Navone X @ESPNTenis La situación física de Djokovic fue determinante en el desenlace. Antes del quinto set había solicitado asistencia médica por una molestia en la zona baja de la espalda y durante el parcial se mostró cada vez más limitado en sus movimientos. Navone aprovechó la situación, consiguió otro quiebre en el sexto game y terminó cerrando el partido con su saque, cediendo apenas un punto.