Lleva 5 partidos seguidos en el banco de Boca sin sumar minutos y lanzó un picante posteo

Un futbolista de Boca que viene de estar cinco partidos al hilo en el banco de suplentes sin sumar minutos, subió un polémico posteo a sus redes sociales.

Carlos Palacios volvió a quedar en el centro de la escena en Boca Juniors, aunque esta vez no fue por lo ocurrido dentro de una cancha. El chileno, quien después de su última lesión lleva 5 partidos al hilo yendo al banco sin sumar minutos, publicó una historia de Instagram que duró apenas unos segundos, pero alcanzó para despertar todo tipo de interpretaciones. Una imagen de dos lobos, una particular frase y una palabra: “DOMINGO”. Nada más. Un mensaje breve que, por su contexto, no pasó desapercibido.

“Cargo dos lobos conmigo: uno tiene algo que proteger; el otro no tiene nada que perder”, escribió Palacios junto a la imagen. La publicación apareció en medio de un presente muy diferente al que el futbolista imaginaba cuando terminó 2025, ya que había cerrado aquella temporada como titular y con un papel importante en el equipo. Sin embargo, el 2026 terminó convirtiéndose en una verdadera cuesta arriba para el mediocampista.

El picante posteo de Carlos Palacios El polémico posteo de Carlos Palacios. IG @carliitospalaciios00 Los problemas comenzaron con una lesión en su rodilla que terminó obligándolo a pasar por el quirófano en febrero. Su regreso se demoró más de lo esperado y, cuando volvió, le costó recuperar ritmo y terreno dentro del plantel. El primer semestre fue particularmente complicado para Palacios, a tal punto que incluso apareció la posibilidad de un regreso a Colo Colo, aunque finalmente continuó en el Xeneize.

La llegada de Rodolfo Arruabarrena a mitad de año parecía abrir una nueva puerta. El cambio de entrenador podía significar el reinicio que Palacios necesitaba para volver a convertirse en una pieza importante. Sin embargo, la situación no cambió demasiado: el chileno tuvo algunas apariciones aisladas, pero nunca consiguió meterse de lleno en la rotación y volvió a quedar relegado dentro de las prioridades del cuerpo técnico.