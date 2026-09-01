El peso de la historia: votá quién tiene que heredar la 10 en la Selección argentina tras el adiós de Lionel Messi

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina abrió una de las grandes incógnitas que dejó el final de una era: ¿quién debería quedarse con la camiseta número 10 de la Albiceleste?

El dorsal que durante casi dos décadas estuvo identificado con Messi tendrá, inevitablemente, un nuevo dueño. La discusión no pasa solamente por el número: también implica encontrar al futbolista que pueda asumir parte del peso simbólico que representa la 10 en la Selección.

Con el Mundial 2026 ya en el pasado y el nuevo ciclo rumbo a 2030 en marcha, aparecen distintos nombres con argumentos para quedarse con la camiseta. Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Thiago Almada y Franco Mastantuono son algunas de las principales alternativas.

Por eso, MDZ propone una encuesta para que los lectores elijan quién debería heredar la 10 de Messi .

Nicolás Paz

Nicolás Paz aparece como una de las alternativas más naturales por sus características futbolísticas. El mediocampista ofensivo del Como, incluido en la lista definitiva para el Mundial 2026, ganó protagonismo en la Selección gracias a su capacidad para desempeñarse como enganche, interior o segunda punta.

Nico Paz.

Su juventud y su perfil futbolístico lo convierten en uno de los nombres que podrían tener mayor recorrido dentro del seleccionado durante el proceso hacia el Mundial 2030.

Además, Paz ya conoce la responsabilidad de utilizar el número: en Como lleva la camiseta 10.

Alexis Mac Allister

Otro de los candidatos es Alexis Mac Allister. Surgido de Argentinos Juniors, el mediocampista ya utiliza la 10 en Liverpool, después de haber llevado también ese dorsal durante su etapa en Brighton y en el club de La Paternal.

En Boca Juniors, en cambio, utilizó la número 8.

EFE

Mac Allister también tiene antecedentes con la 10 en los seleccionados juveniles. La utilizó durante el Preolímpico Sub 23 de 2020 y posteriormente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Su jerarquía, experiencia internacional y protagonismo en el ciclo de Lionel Scaloni lo colocan entre los principales candidatos.

Enzo Fernández

Enzo Fernández es otro de los nombres que aparece en la discusión. El mediocampista se consolidó como una pieza importante de la Selección durante el ciclo de Scaloni y fue protagonista de los principales títulos conquistados por la Albiceleste en los últimos años.

Su posición habitual no coincide exactamente con la del Messi de los últimos tiempos, pero su personalidad, capacidad para conducir el juego y peso dentro del equipo lo convierten en una alternativa posible.

Enzo Fernández festejo su gol ante Inglaterra en la semi del Mundial 2026. EFE

Además, su presencia en el mediocampo argentino lo ubica entre los futbolistas llamados a asumir un papel central en el nuevo ciclo.

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez aporta otro argumento: jerarquía, experiencia y gol.

El delantero del Inter es uno de los máximos goleadores históricos de la Selección y uno de los referentes del plantel que consiguió los grandes títulos de la era Scaloni.

Lautaro Martínez abraza a Leo Messi en el festejo del 2-1 y no logra ocultar su tremenda emoción. EFE

Durante el Mundial 2026 tuvo nuevamente un papel determinante: marcó ante Inglaterra el gol que permitió a Argentina alcanzar la final frente a España.

En la Selección suele utilizar la 22, aunque en el Inter lleva actualmente la 10, un detalle que alimenta todavía más su candidatura.

Thiago Almada

Thiago Almada, actualmente en River Plate, también reúne características para asumir el dorsal.

Campeón del mundo en Qatar 2022, el mediocampista fue ganando protagonismo durante el último ciclo y puede desempeñarse como mediapunta, extremo o volante ofensivo.

@Argentina

Además, ocupó en varias oportunidades zonas del campo similares a las que Messi comenzó a frecuentar durante la etapa final de su carrera internacional.

Almada también conoce la responsabilidad de llevar la 10 con Argentina: utilizó ese dorsal durante el Preolímpico Sub 23 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Franco Mastantuono

El nombre más joven de la lista es Franco Mastantuono.

El futbolista surgido de River Plate tiene además un antecedente particular: fue el último jugador en utilizar la número 10 de la Selección argentina en un partido oficial sin Messi dentro de la cancha.

Mastantuono llevó ese dorsal el 9 de septiembre de 2025, en la derrota por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Franco Mastantuono fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección mayor en la última fecha FIFA. EFE

Sin embargo, parte con cierta desventaja respecto de los otros candidatos: no formó parte del plantel argentino que disputó el último Mundial.

Su evolución en Fiorentina será determinante para saber si puede convertirse en una alternativa real para asumir un rol protagónico en la Selección durante los próximos años.

Una camiseta con historia

La 10 de Argentina no es una camiseta más. Antes de Messi la utilizaron figuras como Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Ariel Ortega y Claudio Caniggia, entre otros.

Ahora, después del retiro internacional del capitán que marcó una época, la discusión vuelve a abrirse.

¿Debe llevarla un mediocampista creativo? ¿Un referente consolidado? ¿Una de las jóvenes figuras que vienen detrás?