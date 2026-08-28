Cuál es la principal preocupación de la gente según una encuesta y cómo está el bolsillo
Reale Dalla Torre realizó una reciente encuesta a nivel nacional en la que indaga sobre el clima social. Reveló cuál es la situación económica personal que está atravesando la gente.
La consultora Reale Dalla Torre realizó una reciente encuesta a nivel nacional en la que indaga sobre el clima social del país. El estudio reveló cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía actualmente y cuál es la situación económica personal que están atravesando actualmente.
El relevamiento fue realizado entre el 21 y el 24 de agosto sobre un total de 1.286 casos en todo el territorio nacional.
El ránking de preocupaciones ciudadanas lo lideran cuestiones vinculadas a la situación económica de la gente. El 53,8% respondió que “no alcanza el dinero” y el 41,8% expresó preocupación por el empleo. Asimismo, el aumento de tarifas se ubicó tercero con el 38,4%.
En tanto, la inseguridad tuvo un 36,3% y la corrupción un 33,8%. Más atrás quedó la inflación con el 29,9% y el ránking lo completan Salud (14,6%), Educación (14%), Vivienda (7,8%) y Cambio climático (4,4%).
Respecto a la situación económica personal, el 43,3% de los encuestados respondió que es difícil y un 24,9% que es mala. A su vez, el 26,1% sostuvo que es pasable y apenas el 5,5% que es buena.
Escenario futuro pesimista
Por otro lado, la encuesta también consultó sobre la visión que tiene los entrevistados respecto a la situación económica del país el próximo año. En este sentido, el 53,8% respondió que es pesimista y el 30,8% que es optimista.
El estudio resalta que el optimismo toca su piso del año y la duda, en torno al 15,4%, su techo desde abril y concluye que el problema del gobierno ya no es solo el presente .
En tanto, el 36,4% de los consultados planteó que lo peor “está por venir” y el 33,2% que estamos en “el peor momento”. En tanto, solo el 16,6% sostuvo que lo peor ya pasó.