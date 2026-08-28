Cuál es la principal preocupación de la gente según una encuesta y cómo está el bolsillo

La consultora Reale Dalla Torre realizó una reciente encuesta a nivel nacional en la que indaga sobre el clima social del país. El estudio reveló cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía actualmente y cuál es la situación económica personal que están atravesando actualmente.

El relevamiento fue realizado entre el 21 y el 24 de agosto sobre un total de 1.286 casos en todo el territorio nacional.

El ránking de preocupaciones ciudadanas lo lideran cuestiones vinculadas a la situación económica de la gente. El 53,8% respondió que “no alcanza el dinero” y el 41,8% expresó preocupación por el empleo . Asimismo, el aumento de tarifas se ubicó tercero con el 38,4%.

En tanto, la inseguridad tuvo un 36,3% y la corrupción un 33,8%. Más atrás quedó la inflación con el 29,9% y el ránking lo completan Salud (14,6%), Educación (14%), Vivienda (7,8%) y Cambio climático (4,4%).

Respecto a la situación económica personal, el 43,3% de los encuestados respondió que es difícil y un 24,9% que es mala. A su vez, el 26,1% sostuvo que es pasable y apenas el 5,5% que es buena.

Escenario futuro pesimista

Por otro lado, la encuesta también consultó sobre la visión que tiene los entrevistados respecto a la situación económica del país el próximo año. En este sentido, el 53,8% respondió que es pesimista y el 30,8% que es optimista.

El estudio resalta que el optimismo toca su piso del año y la duda, en torno al 15,4%, su techo desde abril y concluye que el problema del gobierno ya no es solo el presente .

En tanto, el 36,4% de los consultados planteó que lo peor “está por venir” y el 33,2% que estamos en “el peor momento”. En tanto, solo el 16,6% sostuvo que lo peor ya pasó.