El guiño al fútbol mendocino de Claudio Gugnali, exayudante de Sabella en la selección

El subcampeón del mundo en Brasil 2014 habló del retiro de Lionel Messi de la selección y dejó un mensaje al fútbol mendocino.

El día después del histórico anuncio de Lionel Messi, quien confirmó su retiro de la selección argentina, Claudio Gugnali, integrante del cuerpo técnico de Alejandro Sabella en el proceso del mundial de Brasil 2014, contó su experiencia al lado del 10 y hasta le dejó un guiño al fútbol mendocino.

En diálogo con el programa Digamos Todo, que se emite por MDZ Radio FM 105.5, el actual seleccionador de la selección argentina sub20 del Ascenso admitió que tomó con "cierta tristeza" la decisión de Messi: "Se va una parte de Messi, la parte futbolística con la selección, pero queda la otra parte, el Messi ser humano, que es el que yo conocí, con el cual me trato, hablo cada tanto, y es una persona maravillosa".

La carta con la que el 10 anunció su retiro de la selección nacional. "Conmigo es un caballero. Donde nos podemos encontrar, siempre nos abrazamos. Yo lo quiero mucho y no me acredito ser amigo de él, porque somos de distintas generaciones, pero sí tenemos un lugarcito compartido que él me lo ofreció en su momento, que fue una pequeña amistad y la seguimos respetando", agregó.

"Messi es desopilante" Consultado sobre lo que imagina del futuro de Leo, si podría seguir ligado al mundo del fútbol o no, Gugnali señaló que "es difícil acertar en el futuro de Leo, porque es desopilante, como cuando jugaba".

Gugnali mantiene al día de hoy una relación con Messi, pero aclara que no son amigos. "Tiene todo para estar ligado al fútbol, tiene todo para contar todas sus experiencias vividas en el fútbol, representando al país. Es un tipo de 40 años, tiene una parte de la vida muy linda que le viene", indicó el entrenador.