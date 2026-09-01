La curiosa historia detrás de la nueva camiseta de Racing, que genera polémica entre sus hinchas

Racing Club presentó oficialmente su tercera camiseta para la temporada 2026 con una propuesta que recupera uno de los primeros diseños de su historia. La nueva indumentaria está inspirada en una camiseta de 1904, apenas un año después de la fundación del club, y fue presentada a través de un video publicado en las redes sociales de la institución.

La producción audiovisual está ambientada precisamente en aquel período y recrea la historia de una camiseta con bastones verticales amarillos y negros. El diseño había sido elegido en una asamblea de socios, aunque finalmente no logró consolidarse como la indumentaria definitiva de la Academia.

La propuesta tuvo una vigencia de apenas una semana y fue descartada porque se consideró que guardaba demasiada similitud con las camisetas de otros equipos. Racing comenzó entonces a utilizar diferentes modelos hasta que, en 1910, adoptó los clásicos bastones celestes y blancos que se convirtieron en una de las principales señas de identidad del club.

Más de un siglo después, Racing decidió recuperar aquella camiseta para su tercera indumentaria. El lanzamiento estuvo acompañado por una producción que reconstruye la historia y culmina con una frase que resume el espíritu elegido por el club para la presentación.

“En 1904 se solicitó una permiso para que la camiseta sea negra y amarilla. Fue rechazado. 122 años después ve la luz, porque a Racing nadie le dice que no”, finaliza el video para presentar una casaca que rápidamente generó en las redes controversia entre los hinchas.

A nosotros? No.

Una camiseta con historia. pic.twitter.com/aOxB4zJ6vP — Racing Club (@RacingClub) September 1, 2026

Entre los protagonistas aparece Ariel Kapustin, quien se hizo conocido años atrás por un análisis sobre los momentos de Racing e Independiente que se viralizó en redes sociales y que incluyó su recordada frase “ardan”.

Un presente complicado para Racing

El estreno de la nueva camiseta se produce mientras la Academia atraviesa un delicado momento deportivo. Racing acumula seis partidos sin ganar en el Torneo Clausura y sumó cinco puntos en las primeras siete fechas, producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. El equipo se encuentra en el 14° puesto del Grupo B, solo por encima de Aldosivi.

La nueva indumentaria tendrá su estreno oficial este domingo, cuando Racing reciba a Atlético Tucumán por la octava fecha del Torneo Clausura. Así, la Academia presentará la camiseta ‘prohibida’ 122 años después, en un momento en el que también necesita empezar a cambiar su presente dentro de la cancha.