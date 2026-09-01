Gimnasia-Boca: volaron las entradas de la primera preventa y este miércoles habrá otra oportunidad para los no socios

La expectativa por la visita de Boca Juniors a Mendoza quedó reflejada en la venta de entradas . Este martes comenzó la preventa destinada a los no socios de Gimnasia y Esgrima y las localidades disponibles se agotaron rápidamente.

En el transcurso de la tarde, se activará la segunda preventa, pero seguro también se agotará los lugares.

Ante la enorme demanda, el club confirmó que este miércoles habrá dos nuevas instancias de venta para el público no socio .

La tercera preventa comenzará en la mañana , mientras que cerca del medio día se habilitará la venta general , siempre destinada a quienes no son socios de la institución.

El encuentro entre el Lobo y el Xeneize se disputará el sábado 5 de septiembre, desde las 16.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie , y promete un marco multitudinario.

Los hinchas que no son socios pudieron adquirir sus localidades a través del portal de Global Fan. Los valores establecidos para el público general eran de $50.000 para la entrada general, $25.000 para damas y $15.000 para menores.

En cuanto a las plateas, la Platea Norte tenía un valor de $100.000 en la primera y $125.000 en la segunda mientras que la Platea Oeste costaba $150.000 en la primer preventa y 175.000 en la segunda.

Sin embargo, pese a los elevados precios, la demanda fue inmediata y la preventa para no socios se agotó en poco tiempo, dejando en evidencia la enorme expectativa que existe en Mendoza por el partido.



Podes adquirir tu entrada, ingresando aquí.

¿Y los socios?

Los socios de Gimnasia tendrán un mecanismo de ingreso diferente. Según informó la institución, todos los socios podrán ingresar al estadio únicamente con su DNI, siempre que tengan la cuota correspondiente al mes de septiembre abonada. El club estableció como fecha límite para regularizar la situación el viernes 4 de septiembre a las 20hs.



No será necesario pagar adicional, ni nada que se le parezca. Sólo la cuota al día.

De esta manera, mientras los no socios ya agotaron las primeras localidades disponibles, el Legrotaglie se prepara para recibir un partido que genera una expectativa especial entre los hinchas del Lobo.