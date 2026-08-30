Gimnasia visita a Independiente de Avellaneda y busca consolidarse arriba

El equipo de Franco visitará al Rojo de Avellaneda este domingo desde las 19:15. Un triunfo lo dejaría puntero de la zona, al menos hasta que juegue Instituto.

Agustín Módica, el goleador del torneo, clave para el buen momento de Gimnasia.

Este domingo, a partir de las 19:15, Gimnasia enfrentará a Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por la séptima fecha de la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El equipo de Franco sabe que, en caso de conseguir los tres puntos, alcanzará la cima del grupo, al menos hasta que juegue Instituto, además de encadenar su tercera victoria consecutiva.

En la fecha pasada, el Lobo sumó tres puntos claves de visitante al derrotar a Gimnasia (LP) por 3 a 2, con tres tantos de Agustín Módica, figura y goleador del torneo con 8 goles.

Por su parte, Independiente de Avellaneda viene de empatar 0 a 0 frente a Independiente Rivadavia en el estreno de su nuevo entrenador, Jadson Viera. El equipo de Avellaneda suma 10 puntos y busca prenderse en los primeros puestos.

En caso de ganar, Gimnasia quedaría como líder transitorio de la Zona A. Prensa GyE Probables formaciones de Gimnasia y el Rojo Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leandro Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone; Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Felipe Tempone y Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.