Un club importante de Primera División echó a su DT tras 8 partidos y ya se fueron 6 en 7 fechas del Clausura

Tras la última salida, la dirigencia lo despidió tras un breve ciclo y se convirtió en el sexto técnico que abandona su puesto desde el comienzo del Clausura.

La silla eléctrica del fútbol argentino volvió a activarse. Luego de la derrota ante Instituto, San Lorenzo decidió ponerle punto final al ciclo de Néstor Gorosito. El Ciclón quedó en la anteúltima posición de la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol, con apenas siete puntos en siete fechas, producto de dos triunfos, un empate y cuatro derrotas. La derrota en Alta Córdoba terminó de inclinar la balanza para los dirigentes, que mantuvieron una reunión y resolvieron cerrar el ciclo del entrenador.

Gorosito había asumido nuevamente en San Lorenzo después de la salida de Gustavo Álvarez, pero su segunda etapa duró apenas ocho partidos. Además de la campaña en el torneo local, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, en los penales. En el Clausura, una de las caídas más dolorosas fue la del clásico ante Huracán, que terminó con una racha de 25 años sin perder como local frente al Globo.

Con la salida de Gorosito, ya son 6 los entrenadores que dejaron su cargo en apenas siete fechas del Clausura y 24 en lo que va de 2026 Néstor Gorosito dejó de ser el DT de San Lorenzo tras la derrota ante Instituto. Fotobaires Lo llamativo es que, después de la derrota ante Instituto, Gorosito había descartado públicamente la posibilidad de renunciar. El entrenador incluso había puesto sus expectativas en Facundo Farías, quien llegó a préstamo desde Estudiantes. “Será extraordinario si puede jugar porque le va a cambiar completamente la cara al equipo”, había señalado. Sin embargo, horas después, la dirigencia tomó otra decisión y resolvió ponerle punto final a su ciclo.

En total, Pipo dirigió ocho partidos durante esta etapa: siete por el Clausura y uno por la Copa Argentina. Su balance fue de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Uno de esos empates terminó en eliminación por penales frente a Deportivo Riestra, mientras que entre las caídas estuvo el clásico ante Huracán. Ahora, San Lorenzo deberá buscar nuevamente un entrenador para intentar enderezar su rumbo.

Gorosito había declarado anoche que no se le cruzaba por la cabeza renunciar Gorosito profundiza una tendencia que atraviesa al fútbol argentino durante 2026. En apenas siete fechas del Clausura, ya son seis los entrenadores que dejaron sus cargos, mientras que el recuento anual asciende a 24 salidas reales, sin contabilizar a aquellos técnicos que habían asumido de manera interina y luego simplemente regresaron a sus funciones anteriores. La silla eléctrica, una vez más, vuelve a ser protagonista de la Liga Profesional.