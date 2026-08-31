Presenta:

Deportes

|

San Lorenzo

Instituto le ganó 1-0 a San Lorenzo en Alta Córdoba y es el único líder de la Zona A

Con un solitario gol de Cerato en el complemento, la Gloria se impuso ante San Lorenzo y trepó a lo más alto de su grupo. Instituto sueña, el Ciclón se hunde.

MDZ Deportes

Instituto de Córdoba y San Lorenzo se enfrentaron en Alta Córdoba por la fecha 7 del Torneo Clausura.&nbsp;

Instituto de Córdoba y San Lorenzo se enfrentaron en Alta Córdoba por la fecha 7 del Torneo Clausura. 

@SanLorenzo

San Lorenzo no supo aprovechar las ocasiones generadas en el primer tiempo y cayó ante Instituto por 1-0 en un partido disputado este lunes, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón.

El único gol del encuentro para el cuadro cordobés, comandado por Diego Flores, lo convirtió Giuliano Cerato, a los 8 minutos del segundo tiempo.

Cerato convirtió el 1-0 de la Gloria ante el Ciclón

Giuliano Cerato hizo el 1-0 de Instituto ante San Lorenzo

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Instituto vs San Lorenzo

Archivado en

Notas Relacionadas