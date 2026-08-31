Instituto le ganó 1-0 a San Lorenzo en Alta Córdoba y es el único líder de la Zona A
Con un solitario gol de Cerato en el complemento, la Gloria se impuso ante San Lorenzo y trepó a lo más alto de su grupo. Instituto sueña, el Ciclón se hunde.
San Lorenzo no supo aprovechar las ocasiones generadas en el primer tiempo y cayó ante Instituto por 1-0 en un partido disputado este lunes, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón.
El único gol del encuentro para el cuadro cordobés, comandado por Diego Flores, lo convirtió Giuliano Cerato, a los 8 minutos del segundo tiempo.
Cerato convirtió el 1-0 de la Gloria ante el Ciclón
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