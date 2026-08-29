Sufre Gorosito: la pésima noticia que recibió el DT de San Lorenzo a días del choque contra Instituto
Pipo Gorosito tenía definido el once para medirse ante la Gloria en Córdoba, pero en el entrenamiento de este sábado recibió una mala noticia.
San Lorenzo parecía tener todo listo para visitar este lunes a Instituto, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, pero una inesperada complicación en el último entrenamiento alteró los planes de Néstor Gorosito. Cuando el Pipo ya tenía prácticamente definido el equipo, Gonzalo Abrego sufrió una molestia muscular y quedó en seria duda para el encuentro en Córdoba.
El mediocampista iba a ser la única modificación respecto del último partido y tenía previsto ingresar en lugar de Juan Pablo Álvarez como volante por derecha. Sin embargo, la molestia que presentó en las últimas horas encendió las alarmas y ahora el cuerpo técnico deberá esperar su evolución antes de tomar una decisión definitiva.
Gonzalo Abrego sintió una molestia y está casi descartado para el choque con Instituto
Ante este escenario, Gorosito ya analiza distintas alternativas para reemplazarlo. Manuel Insaurralde, Martín Río y Juan Cruz Rattalino son los nombres que aparecen como opciones para ocupar ese sector de la cancha, aunque por ahora no hay una determinación tomada. Las próximas horas serán claves para conocer quién termina ganándose el lugar.
La buena noticia para el entrenador pasa por Matías Reali. El atacante evolucionó favorablemente de la contractura que había sufrido en el aductor y todo indica que estará disponible para el compromiso ante Instituto. De esta manera, el resto del equipo se mantendría sin modificaciones y la única incógnita estaría centrada en el lugar que dejó vacante Abrego.
San Lorenzo afrontará así las horas previas al viaje a Córdoba con una duda inesperada y que apareció cuando todo parecía resuelto. Gorosito deberá definir si espera a Abrego hasta último momento o si directamente apuesta por una de las alternativas que tiene a mano.