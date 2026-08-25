San Lorenzo cerró a su sexto refuerzo: jugó con Messi en Inter Miami y llega de un importante club de Primera

San Lorenzo sigue moviéndose en el mercado de pases y este martes por la mañana abrochó a su sexto refuerzo por pedido de Pipo Gorosito.

San Lorenzo sigue moviéndose fuerte en el mercado de pases y ya tiene a su sexto refuerzo. Facundo Farías se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Ciclón luego de que la dirigencia de Boedo llegara a un acuerdo con Estudiantes de La Plata para concretar su llegada a préstamo por los próximos 12 meses, con una opción de compra a favor de la institución azulgrana.

La incorporación del delantero responde directamente a un pedido de Néstor Gorosito. El entrenador conoce a Farías de su etapa en Colón y consideraba que podía ser una pieza importante para darle variantes a un ataque que necesitaba mayor desequilibrio. Finalmente, la dirigencia logró avanzar con el Pincha y cumplió con uno de los pedidos del técnico para este mercado.

Facundo Farías es nuevo jugador de San Lorenzo Para Farías, además, la llegada a San Lorenzo representa una oportunidad para relanzar su carrera. El atacante no logró convertirse en una pieza indiscutida en Estudiantes y durante este semestre tuvo poca continuidad, con apenas 101 minutos disputados. Ahora tendrá la posibilidad de volver a sentirse protagonista y ganarse un lugar en un equipo que afrontará la segunda parte de la temporada con Gorosito al mando.

Facundo Farías es nuevo refuerzo de San Lorenzo. Archivo El vínculo con Estudiantes se mantiene hasta diciembre de 2028 y, al tratarse de un préstamo con opción de compra, San Lorenzo tendrá la posibilidad de analizar su rendimiento antes de decidir si realiza una inversión definitiva por su pase. Farías puede desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque y su movilidad es uno de los principales atributos que convencieron al cuerpo técnico para avanzar por él.