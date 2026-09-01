Enzo Fernández es jugador del Manchester City ¡por una cifra que es top 5 en la historia del fútbol!

Enzo Fernández pasará del Chelsea al Manchester City: cuánto pagará por el argentino y dónde queda entre los pases más caros de la historia.

Enzo Fernández vuelve a protagonizar una transferencia que lo coloca entre los nombres más importantes del mercado mundial.

Enzo Fernández protagoniza uno de los grandes bombazos del mercado de pases europeo: dejará Chelsea y se convertirá en nuevo jugador del Manchester City. El club inglés acordó pagar £125 millones por el mediocampista argentino, una cifra que iguala el récord de una transferencia en el fútbol británico, establecido un año atrás por Alexander Isak en su llegada al Liverpool.

El acuerdo se cerró en el tramo final del mercado y Enzo recibió autorización para realizarse la revisión médica antes de completar oficialmente su llegada al equipo dirigido por Enzo Maresca. El argentino, de 25 años, volverá a trabajar con el entrenador que ya lo dirigió durante su etapa en Chelsea. El contrato que firmará con los Citizens será hasta 2032, de acuerdo con los reportes sobre la operación.

BREAKING: Enzo Fernández to Manchester City, HERE WE GO!



Deal in place for fee over £125m after a long negotiation as Chelsea approved the sale.



Enzo only wanted Manchester City and he’s now set for medical at #MCFC. pic.twitter.com/R8rGpD24rc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026 La transferencia vuelve a colocar al campeón del mundo entre los futbolistas más caros de la historia. Tomando como referencia el monto de alrededor de 145 millones de euros informado para la operación, Enzo queda en el grupo de los cinco pases de mayor valor, detrás de Neymar, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y en la misma zona que Isak.

Para Enzo, además, se trata de un nuevo movimiento millonario en una carrera que comenzó en River. En 2022, Benfica pagó cerca de 18 millones de euros por su pase y, apenas unos meses después, Chelsea desembolsó alrededor de 121 millones para llevárselo a Londres. Ahora, el mediocampista vuelve a cambiar de club en una operación de dimensiones extraordinarias.

Enzo Fernández se reencontrará con Maresca, su ex DT en Chelsea Enzo Maresca le da indicaciones a Josko Gvardiol en Manchester City frente a Bournemouth. EFE Su salida de Chelsea se produce después de tres años y medio en los Blues, donde llegó a convertirse en capitán y consiguió la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025. En el último tiempo, sin embargo, la relación con una parte de los hinchas se había deteriorado y el argentino había sido cuestionado en distintas oportunidades.