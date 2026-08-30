Videos: las primeras atajadas de Dibu Martínez en su debut triunfal con el Chelsea en Stamford Bridge

Con apenas un entrenamiento en Chelsea, Xabi Alonso decidió incluirlo desde el arranque y Dibu Martínez respondió con una buena actuación en el 4-3 vs Brighton.

Emiliano Martínez fue titular apenas horas después de ser presentado y respondió con cuatro atajadas, incluida una tremenda intervención en el segundo tiempo.

Emiliano Martínez tuvo un estreno auspicioso con Chelsea. Con apenas un entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, Xabi Alonso decidió incluirlo desde el arranque y el arquero respondió con una buena actuación en Stamford Bridge, donde los Blues se impusieron en un partidazo.

El debut del Dibu pudo haber sido perfecto si conseguía mantener el arco en cero, pero los tres goles de Brighton no opacaron su actuación. El arquero argentino no tuvo responsabilidad en ninguno de ellos y terminó con cuatro atajadas, además de mostrar su habitual personalidad para ordenar a la defensa y meterse rápidamente en el partido.

La primera intervención llegó a los 28 minutos, cuando después de un centro desde la derecha de Diego Gómez, Malick Yalcouyé conectó el remate y Martínez controló la pelota con seguridad.

Con ustedes... ¡LA PRIMERA ATAJADA DE DIBU MARTÍNEZ EN CHELSEA!



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZuHN1yqTnC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026 Sin embargo, su mejor aparición llegó en el segundo tiempo, a los 69 minutos, cuando respondió con reflejos ante un potente disparo de media distancia de Olivier Boscagli y evitó que Brighton encontrara nuevamente el empate. La atajada despertó los aplausos de Stamford Bridge y fue una de las imágenes de su estreno.

La tremenda atajada de Dibu Martínez en su debut con el Chelsea Atajadón de Dibu Martínez ante Brighton en su debut con Chelsea ESPN Además, el arquero marplatense mostró precisión con los pies y completó 15 pases desde su área, incluidos algunos envíos largos que permitieron generar peligro en los contragolpes. También tuvo tiempo para hacer una de sus características arengas hacia los hinchas durante el encuentro.