El reconocimiento de Kempes a Messi tras su retiro de la Selección: "Vos llevaste la camiseta argentina como nadie"

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978, fue una de las primeras glorias de la Selección Argentina en despedir públicamente a Lionel Messi.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina generó una catarata de mensajes de reconocimiento y uno de los más emotivos llegó desde una de las grandes leyendas del fútbol argentino. Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978, publicó un video dedicado al capitán de la Albiceleste y repasó algunos de los números y logros que marcaron su extraordinaria trayectoria con la camiseta nacional.

"Leo, hoy es un día muy difícil para todos los argentinos", comenzó el Matador, antes de destacar la manera en la que Messi representó al país durante más de dos décadas. "Vos llevaste la camiseta argentina como nadie. 207 partidos, 125 goles. El goleador histórico de la Selección, el jugador con más presencias en nuestra historia", expresó Kempes.

El campeón del mundo de 1978 también hizo especial referencia al último Mundial de Messi. A los 39 años, el rosarino disputó su sexta Copa del Mundo y llevó nuevamente a la Argentina hasta la final, donde cayó ante España. "Y lo que hiciste en este Mundial a los 39 años, llevándonos otra vez a una final. Eso también fue una grandeza", señaló Kempes.

El mensaje de Mario Alberto Kempes a Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección El emotivo mensaje de Kempes a Messi El Matador destacó además el compromiso que Messi mantuvo con la Selección, incluso durante los años en los que los resultados no acompañaron. En ese sentido, puso en valor especialmente la conquista del Mundial de Qatar 2022 y todo lo que el capitán hizo para llegar hasta aquella consagración. “Gracias por darlo todo, por el 2022 en Qatar, por cada gota de sudor que dejaste por esta camiseta”, manifestó.

Kempes también retomó una de las frases que Messi utilizó en la carta con la que confirmó su retiro. “Se van cerrando etapas”, había escrito el rosarino, y el exdelantero cordobés consideró que la suya quedará como una de las más importantes de la historia del seleccionado. “Como dijiste vos, se van cerrando etapas y esta, la tuya, con la Selección, va a quedar como la más grande que vio el fútbol argentino”, afirmó.