Los agostos de Lionel Messi: gloria, pérdidas y finales que parecían imposibles

Agosto parece ser un mes que reúne momentos bisagra en la vida personal y profesional de Lionel Messi. Para el jugador representa episodios de extrema felicidad y recuerdos inolvidables, pero también cambios, nuevas aventuras y algunas de las tristezas más profundas, tanto en el plano futbolístico como en el familiar .

Y es que agosto tiene una conexión particular con la historia de Messi: enlaza varios de los acontecimientos más importantes de su carrera. Desde su debut en la Selección Argentina y la obtención de su primera medalla hasta el cierre de etapas que parecían eternas, como su salida del Barcelona y, ahora, su despedida de la Albiceleste.

También significó un nuevo comienzo con su llegada al PSG, el club en el que se preparó para conquistar el tan ansiado Mundial. Sin embargo, en este 2026, el mes quedó marcado además por el golpe más doloroso de su vida personal: la muerte de su papá, Jorge Messi, el pasado 8 de agosto.

Hace 21 años, en el mismo mes en el que cerró su etapa con la Selección Argentina y a solo 14 días de otra fecha significativa, Messi tuvo un accidentado debut con la camiseta albiceleste. De esa manera dejó atrás las especulaciones sobre una posible convocatoria de España, que seguía de cerca a aquel Lionel de apenas 18 años. La Pulga venía de conquistar el Mundial Sub 20 de Países Bajos con el seleccionado argentino, torneo en el que había sido figura y goleador.

Ese día, José Pekerman lo convocó para disputar un amistoso ante Hungría, justamente en territorio húngaro. Messi ingresó en lugar de Lisandro López, tocó apenas tres pelotas y permaneció menos de un minuto en la cancha: 43 segundos, para ser exactos. Después de encarar a Vilmos Vanczák, quien lo sujetó de la camiseta, el joven reaccionó con un codazo y el árbitro alemán Markus Merk lo expulsó sin dudar.

Messi y Agüero, dos de las figuras en los JJOO en 2008.

Eso ocurrió en 2005. Solo tres años después, el 23 de agosto de 2008, esta vez en Beijing y en los Juegos Olímpicos, el mes volvió a tenerlo como protagonista. En esta oportunidad fue por un recuerdo mucho más feliz: con Messi como una de las figuras y Juan Román Riquelme como uno de los mayores del plantel, Argentina derrotó a Nigeria por 1-0 en la final, luego de eliminar a Países Bajos en cuartos y a Brasil en semifinales. Ángel Di María marcó el gol decisivo tras una asistencia de Leo, quien celebró así su primera medalla con la Selección, antes de todas las que llegarían después.

El final de una vida en Barcelona y la llegada al PSG

Años más tarde, otra vez en agosto, Messi le dijo adiós a toda una vida en Barcelona. Fue el 8 de agosto de 2021, después de haber hecho todo lo que estaba a su alcance para continuar en el club que lo había buscado cuando era chico, lo había acompañado durante su crecimiento y en el que hizo historia, rompió récords y conquistó todos los títulos posibles.

Lionel Messi brindó su última conferencia de prensa en Barcelona. EFE

La etapa se cerró con una conmovedora conferencia de prensa. Entre lágrimas, Messi se despidió de la institución a la que llegó siendo un niño y de la que se marchó convertido en ídolo, luego de conquistar 35 títulos y seis Balones de Oro durante su estadía en el club.

Ese mismo año y apenas unos días más tarde, se abrió una nueva etapa en Francia con su llegada al PSG. Fue un club al que nunca terminó de adaptarse, pero que le permitió llegar en las mejores condiciones al Mundial de Qatar 2022. Su paso por París concluyó con una salida amarga y entre silbidos, especialmente después de aquella final en la que Argentina derrotó a Francia. Luego llegaría otra aventura, esta vez en el Inter Miami.

Días después de su triste salida, Messi fue presentado en el PSG.

El adiós a su papá y el retiro de la Selección Argentina

Pero agosto también quedó marcado por los golpes más dolorosos. El pasado 8 de agosto, días después de la derrota en el Mundial de Estados Unidos, Messi sufrió la muerte de su papá, Jorge, una de las personas más importantes de su vida y la figura que lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en una leyenda del fútbol.

Después de la final en el Mundial, Lionel sufrió la pérdida de su papá Jorge.

Jorge no solo fue su padre, sino también su representante, consejero y principal sostén a lo largo de una carrera repleta de desafíos. Su muerte significó un duro golpe para Leo, quien todavía atravesaba las consecuencias deportivas y emocionales de la derrota ante España en la final del Mundial.

Antes de que terminara el mes, Messi volvió a enfrentarse a otro adiós. Esta vez fue el de la Selección Argentina, la camiseta que defendió durante más de dos décadas, con 207 partidos y 125 goles. Con la Albiceleste atravesó frustraciones, críticas, renuncias y regresos hasta alcanzar finalmente la gloria. Desde aquella expulsión a los 43 segundos de su debut hasta la conquista de dos Copas América, una Finalissima y la tan ansiada Copa del Mundo, agosto terminó cerrando el círculo de una historia irrepetible.

La carta de despedida de Lionel Messi en la que comunicó su retiro de la Selección argentina. Instagram

Así, el mismo mes que alguna vez lo vio comenzar su camino con la Albiceleste también fue testigo de su despedida. Como si agosto tuviera una conexión inevitable con los grandes giros de su vida, Messi cerró otra etapa fundamental apenas semanas después de atravesar la pérdida más dolorosa. Un mes que le dio algunos de sus recuerdos más felices, pero que también lo obligó a protagonizar sus adioses más difíciles.