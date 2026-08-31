Tras el retiro de Messi, la gran incógnita de la Selección argentina: ¿qué hará Scaloni?

Sin Lionel Messi, ahora todas las miradas apuntan a Lionel Scaloni, quien todavía no confirmó si continuará al frente del equipo después de diciembre.

El abrazo del alma. Scaloni y Messi se funden en un abrazo interminable tras la histórica victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026. Ahora se entienden las lágrimas del DT en la conferencia post final ante España.

La Selección argentina ya sabe que tendrá que aprender a vivir sin Lionel Messi. Y ahora aparece otra pregunta que puede definir el rumbo de la nueva etapa: ¿qué pasará con Lionel Scaloni? El entrenador tiene contrato hasta diciembre y, después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, dejó abierta la posibilidad de no continuar al frente de la Albiceleste.

La decisión que Scaloni dejó abierta tras la final Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción DSports Scaloni fue contundente aquella noche en Nueva Jersey. Después de quebrarse durante la conferencia de prensa, explicó que para continuar necesitaba "volver a resetearse" y evaluar distintas cuestiones. Más tarde, en la zona mixta, fue todavía más claro: "Hasta diciembre voy a seguir y después seguramente corte". La frase instaló una incertidumbre que ahora adquiere otra dimensión tras el retiro de Messi.

El escenario, de todos modos, todavía no está cerrado. El entrenador tendrá por delante los últimos compromisos de su actual vínculo y luego deberá sentarse a hablar con Claudio Tapia y la dirigencia de la AFA. La continuidad dependerá de esa conversación y de las condiciones que se establezcan para el próximo proyecto. Por ahora, no hay confirmación oficial de que Scaloni vaya a dejar el cargo.

La salida de Messi, sin embargo, cambia inevitablemente el contexto. Scaloni fue el entrenador que consiguió reconstruir a la Selección después del golpe de Rusia 2018 y quien lideró junto al capitán la etapa más exitosa del fútbol argentino en décadas: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar y Copa América 2024. Ahora deberá decidir si quiere encabezar una reconstrucción que tendrá como primer desafío encontrar una nueva identidad sin su máxima figura.

La transición que ya está en marcha Nico Paz, uno de los candidatos a heredar la 10 de Messi en la nueva era. EFE Y esa transición ya tiene nombres propios. Cuti Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez aparecen como algunos de los referentes capaces de asumir mayores responsabilidades, mientras que una camada más joven encabezada por Nico Paz, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone y otros futbolistas deberá empezar a ganar espacio.