Revelan la conmovedora frase del papá de Messi sobre el momento en que su hijo se retirara del fútbol

Tras el retiro de Leo de la Selección, Celia, la mamá del 10, recordó la frase que Jorge Messi repetía al imaginar el día en que su hijo dejara el fútbol.

El anuncio de Lionel Messi sacudió al fútbol argentino, pero también tuvo un impacto todavía más profundo puertas adentro de su familia. Mientras el país asimilaba la decisión del capitán de dejar la Selección argentina, Celia Cuccittini, su madre, compartió una frase que Jorge Messi repetía cuando imaginaba el momento en que su hijo finalmente dejara el fútbol. Una frase que, después de lo ocurrido, adquirió un significado todavía más conmovedor.

La frase de Jorge Messi que hoy conmueve a todos “El papá siempre decía ‘qué voy a hacer cuando no juegue más’ y pasó todo junto, increíble”, contó Celia en un mensaje que fue difundido en Intrusos, por América TV. La madre de Lionel Messi se refirió así a la coincidencia temporal entre la muerte de Jorge y la decisión de Leo de ponerle punto final a su historia con la camiseta de la Selección.

Messi confirmó su retiro con una carta publicada este lunes, pero aclaró que la decisión ya estaba tomada desde hacía tiempo. El propio capitán explicó que había escrito el mensaje el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial ante España, aunque decidió esperar para hacerlo público. “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, escribió el rosarino.

La muerte de Jorge Messi había ocurrido semanas antes. El 12 de agosto, Lionel lo despidió con una extensa y emotiva carta en la que recordó el vínculo que construyeron desde su infancia y el acompañamiento permanente de su padre durante su carrera. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, había escrito entonces el capitán argentino.

El último mensaje de Messi para su papá Jorge Messi murió pocas semanas antes de que Leo hiciera público su adiós a la Albiceleste. Archivo En aquella despedida, Messi también recordó los primeros años de su carrera y la presencia de Jorge en cada etapa. “Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar”, contó. También destacó que su padre prácticamente nunca faltaba a sus partidos y que sufría y disfrutaba con cada presentación de su hijo.