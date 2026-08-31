De Cristina Kirchner a Donald Trump: las fotos políticas que Lionel Messi aceptó sin dejar de gambetear la grieta

Lionel Messi construyó durante más de quince años una relación singular con la política en la que aceptó encuentros, recepciones y fotografías con dirigentes de distintos espacios, pero casi nunca transformó esas apariciones en definiciones partidarias. Navegó las aguas de la grieta en encuentros con Sergio Massa, Daniel Scioli, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Donald Trump.

Además, el astro rosarino evitó sistemáticamente acompañar esos encuentros con pronunciamientos electorales ya que nunca manifestó públicamente una ideología política o una alineación con un partido político, generando debates sobre su neutralidad.

Uno de los primeros antecedentes ocurrió en diciembre de 2010, cuando Messi participó en actividades de su fundación durante una visita a la Argentina. En ese contexto, la Fundación Leo Messi firmó un acuerdo con el entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, para impulsar la construcción de jardines de infantes mediante una iniciativa solidaria.

Ese mismo día, Messi asistió a una gala de su fundación en Los Cardales, donde también estuvo el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli. Una fotografía registró a los tres juntos. La escena reunió a dos dirigentes con peso nacional y al futbolista más importante del país, aunque el motivo central del encuentro fue institucional y solidario, no electoral.

Un joven Lionel Messi en un evento de la Fundación Messi con el entonces intendente de Tigre, Sergio Massa.

Cuatro años después, Messi volvió a quedar en el centro de una imagen política tras el Mundial de Brasil 2014. Luego de perder la final frente a Alemania, la selección regresó al país y fue recibida en el predio de la AFA, en Ezeiza, por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Selección nacional fue recibida luego de obtener el subcampeonato Mundial en 2014 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. X

Cristina saludó a los jugadores y apareció junto a Messi y al entrenador Alejandro Sabella durante una recepción transmitida públicamente. En esa ocasión, el capitán habló sobre la tristeza por la derrota y agradeció el acompañamiento de los argentinos.

2021: Scioli y la consagración en el Maracaná

El 10 de julio de 2021, después de que Argentina venciera a Brasil y ganara la Copa América, Daniel Scioli volvió a aparecer junto a Messi. En ese momento se desempeñaba como embajador argentino en Brasil y había seguido de cerca la estadía del seleccionado durante el torneo.

Tras la final, Scioli bajó al campo de juego del Maracaná y consiguió una fotografía con Messi y otros integrantes del plantel campeón. La imagen ganó relevancia política porque se produjo en medio del fuerte interés del Gobierno argentino por recibir públicamente al equipo tras la consagración.

2023: la foto con Macri en París

En febrero de 2023, Mauricio Macri coincidió con Messi durante la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, en París. Allí se tomó una fotografía junto al capitán argentino, Antonela Roccuzzo, Emiliano Martínez y su esposa.

La postal tuvo inmediata lectura política porque se produjo en un año electoral y pocos meses después del Mundial de Qatar. Macri sostuvo luego que el encuentro había sido casual, mientras que Messi, por su parte, no realizó ninguna declaración de apoyo político ni vinculó la fotografía con la campaña presidencial argentina.

2026: Trump y la Casa Blanca

El 5 de marzo de 2026 Donald Trump recibió en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami para homenajearlo por la conquista de la MLS Cup 2025, siguiendo la tradición estadounidense de recibir a equipos campeones. Messi no fue como dirigente ni como invitado individual: acudió como capitán y principal figura del club.

Lionel Messi y Donald Trump. Archivo.

Messi ingresó al Salón Este junto a Trump, participó de las fotografías y le entregó un balón decorado sin pronunciar un discurso. Trump, en cambio, utilizó parte del acto para referirse también a asuntos de política exterior y otros temas de su administración. La combinación entre el silencio del argentino, el escenario presidencial y la exposición mundial de la ceremonia convirtió la visita en objeto de debate en Estados Unidos pero sobre todo en la Argentina.

Cada foto de Messi con un dirigente político suele generar lecturas que van más allá del encuentro. No obstante, todos los dirigentes que lograron fotografiarse con el astro argentino nunca lograron la única constante que se mantiene hasta el día de hoy: el posicionamiento público del astro argentino.