Hockey sobre patines: Pilar Abaid, la única jugadora del torneo argentino convocada para el Mundial

La jugadora mendocina de Godoy Cruz, de solo 17 años, es la única convocada que milita en el hockey argentino. Se enteró de la lista en un colectivo, volviendo a San Martín.

La selección argentina de hockey sobre patines confirmó anoche la lista de jugadoras convocadas, con mayoría de deportistas que militan en las ligas europeas más importantes, especialmente en España. En medio de ese predominio internacional, hay un nombre que se destaca por representar al hockey local: Pilar Abaid, de apenas 17 años, oriunda de San Martín y jugadora de Godoy Cruz, es la única convocada que juega en el país.

Hockey sobre patines: Pilar Abaid jugará el Mundial de Paraguay Abaid se encuentra actualmente en San Juan, entrenando junto al plantel nacional de cara a una mini gira que tendrá como próxima parada la provincia de Entre Ríos, donde el equipo disputará dos partidos amistosos y dos entrenamientos abiertos al público. Todavía resta que el entrenador Darío Giuliani termine de definir la nómina de arqueras, aunque el resto del plantel de jugadoras de campo ya quedó cerrado.

La joven relató que se enteró de su convocatoria de una manera particular: viajando sola en colectivo desde Mendoza hacia San Martín. "Me meto a Instagram y habían publicado la lista, así fue como me enteré", contó, y reconoció que no pudo contener la emoción en ese momento, entre lágrimas y la sorpresa de la gente que la rodeaba en el viaje.

Sueños, objetivos y el rol de la familia Consultada sobre sus expectativas dentro del plantel, la jugadora fue clara respecto a sus ambiciones: "Yo creo que defenderla lo mejor posible, poder ganar el mundial y bueno, y después seguir creciendo", afirmó sobre lo que significa vestir la camiseta albiceleste. Además destacó el buen recibimiento de sus nuevas compañeras, muchas de ellas referentes del deporte a nivel europeo a quienes hasta hace poco tiempo admiraba desde las tribunas. "La verdad que las chicas me integraron desde el primer día y me hicieron sentir un más"

Abaid remarcó el peso del acompañamiento familiar en un deporte que combina exigencias profesionales con una realidad amateur, donde los costos de viajes y equipamiento recaen en gran parte sobre los propios deportistas y sus allegados. Según contó, toda su familia se organiza para poder viajar y acompañarla en esta nueva etapa de su carrera.