Lucas Martínez, el mendocino que lleva al hockey sobre patines argentino por el mundo

Lucas Martínez es uno de los referentes de la Selección Argentina de hockey sobre patines y uno de los nombres destacados del deporte. Con una extensa trayectoria en Europa, el mendocino integra el plantel que se prepara para el próximo Mundial de hockey sobre patines , que se disputará del 10 al 18 de octubre dentro de los World Skate Games.

El delantero, que también pasó por las ligas de España, Italia y Portugal, atraviesa una nueva etapa de su carrera y se prepara para regresar a Italia. “Hice dos años en España, cinco en Italia y seis en Portugal. Y ahora volvemos a Italia”, contó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio. Su próximo destino será el Bassano del Grappa.

Mientras disfruta unos días en Mendoza, Martínez ya piensa en la Selección. “Sí, ya entrenando de a poco, moviéndome, estoy yendo a los clubes a entrenar, al gimnasio, todo, así que ya pensando en lo que viene con el mundial porque arranca ahora”.

Argentina llegará al Mundial con la exigencia propia de una potencia del hockey sobre patines . Para Martínez, el seleccionado debe asumir esa condición: “Nosotros nos tenemos que hacer cargo, obviamente, de la responsabilidad que tenemos de que somos potencia y que el mundial tenemos que ir a ganarlo, obviamente”.

El jugador mendocino también destacó el nivel de competencia que tendrá el torneo. “Pero sabemos también que el nivel está muy competitivo”. En ese sentido, valoró el nuevo formato mundialista, que considera que elevó la exigencia de los partidos. “La verdad que está muy bueno por ese lado porque ellos se motivan también para poder lograr objetivos y le da más nivel al torneo”.

Argentina compartirá el Grupo B con Chile, Francia y Angola. Martínez explicó que, con el nuevo sistema, todos los equipos continúan en competencia: “No, no, no. Nosotros clasificamos todos. Solo que el último desciende y juega como un repechaje con el primero del mundial B”.

El Mundial tendrá además un componente especial por su cercanía con Sudamérica. “Pero siendo acá en Sudamérica, creo que mucha gente va a hacer el esfuerzo para poder ir. Así que yo creo que va a estar bueno y que espero que seamos local”.

La vida en Europa y el vínculo con Mendoza

Martínez lleva más de una década compitiendo en el hockey europeo y reconoce que cada cambio de club implica también una adaptación familiar. “Vengo ahora de cambiar de vida, pero totalmente, porque yo llegué a Portugal con mi esposa, los dos solos, ahora tenemos dos hijos”.

Su próximo desafío será en Italia, aunque antes deberá atravesar una nueva mudanza junto a su familia. “Para todos, sobre todo para mi hija más grande, que tiene que aprender un idioma, empezar la escuela, que va a empezar la primaria. Entonces son como muchísimos cambios que, bueno, dan un montón de incertidumbre”.

Aun con los cambios personales, el objetivo deportivo permanece intacto. “Pero ahora, ahora, sinceramente, lo más próximo que tengo es la selección y es lo único que tengo en la cabeza”.

El mendocino también habló de las dificultades que implica desarrollar una carrera profesional lejos del país. “O sea, la verdad que a nosotros nos cuesta mucho siempre irnos como familia y personalmente también. Me cuesta muchísimo irme, cada vez que nos vamos, las despedidas y todo eso, la verdad que es bastante difícil”.

Martínez, además, reivindicó el lugar que ocupa el hockey sobre patines argentino a nivel internacional. “La selección argentina de hockey sobre patines es la selección que más títulos le ha dado al país a nivel de un deporte en equipo, en conjunto. La verdad que somos potencia”.

Con el Mundial como próximo gran objetivo, el delantero tendrá una nueva temporada europea antes de reencontrarse con el seleccionado. “Viajamos a Europa a hacer la pretemporada con el club. Después nos juntamos en Portugal con la selección. Y de ahí venimos a San Juan a hacer el resto de la preparación”.