Copa Libertadores: con solo 2 argentinos y una llave pendiente, así quedó el cuadro de cuartos de final
Con Estudiantes y Platense todavía en carrera e Independiente Rivadavia y Rosario Central eliminados, la Libertadores entra en instancias decisivas.
En estas últimas dos semanas se llevaron a cabo los octavos de la Copa Libertadores 2026 y los equipos argentinos tuvieron suerte dispar. Estudiantes de La Plata y Platense lograron pasar y dejaron en el camino a Universidad Católica y Coquimbo Unido, pero Independiente Rivadavia y Rosario Central terminaron cayendo ante Fluminense y Corinthians, respectivamente.
No es un dato menor que los dos que enfrentaron a rivales brasileños hayan quedado afuera, en una nueva demostración de la ventaja que viene sacando el país vecino en los últimos años. Habrá que ver qué sucede ahora en los cuartos de final, ya que el Pincha y el Calamar deberán medirse a dos representantes del Brasileirao.
Con Estudiantes y Platense, así quedaron los cuartos de la Libertadores
Es que justamente se verán las caras con los verdugos de sus compatriotas. Estudiantes quedó emparejado con el Corinthians (jugará la ida en La Plata y la vuelta en San Pablo), mientras que Platense chocará con Fluminense (ida en Río de Janeiro, revancha en Vicente López), de haber tenido mejor suerte la Lepra y el Canalla, podría haber habido dos cruces entre argentinos y asegurar dos representantes nacionales en semifinales.
Del lado del cuadro del León, aún hay una llave de octavos a definir entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, la cual se postergó una semana por los terremotos en Colombia. El ganador enfrentará en la próxima instancia al vigente campeón, Flamengo, que eliminó a Cruzeiro. En el otro, del lado del Marrón, se enfrentarán Liga de Quito y Palmeiras tras haber superado a Mirassol y Cerro Porteño, respectivamente.
Los partidos de ida de cuartos de final de la Libertadores se jugarán entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre, mientras que las revanchas serán entre el martes 15 y el jueves 17. Luego, las semis serán entre el 13 y el 21 de octubre, mientras que la final se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.