Copa Libertadores: con solo 2 argentinos y una llave pendiente, así quedó el cuadro de cuartos de final

No es un dato menor que los dos que enfrentaron a rivales brasileños hayan quedado afuera, en una nueva demostración de la ventaja que viene sacando el país vecino en los últimos años. Habrá que ver qué sucede ahora en los cuartos de final, ya que el Pincha y el Calamar deberán medirse a dos representantes del Brasileirao.

Con Estudiantes y Platense, así quedaron los cuartos de la Libertadores El cuadro de playoffs de la Libertadores 2026. Conmebol Es que justamente se verán las caras con los verdugos de sus compatriotas. Estudiantes quedó emparejado con el Corinthians (jugará la ida en La Plata y la vuelta en San Pablo), mientras que Platense chocará con Fluminense (ida en Río de Janeiro, revancha en Vicente López), de haber tenido mejor suerte la Lepra y el Canalla, podría haber habido dos cruces entre argentinos y asegurar dos representantes nacionales en semifinales.

Del lado del cuadro del León, aún hay una llave de octavos a definir entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, la cual se postergó una semana por los terremotos en Colombia. El ganador enfrentará en la próxima instancia al vigente campeón, Flamengo, que eliminó a Cruzeiro. En el otro, del lado del Marrón, se enfrentarán Liga de Quito y Palmeiras tras haber superado a Mirassol y Cerro Porteño, respectivamente.