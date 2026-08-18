Estudiantes de La Plata goleó 3-0 a Universidad Católica en Chile y se metió en cuartos de final
Tras el 1-1 en la ida como local, Estudiantes venció a Universidad Católica con goles del Tucu Correa al minuto 44 y Carrillo por duplicado a los 53' y los 83'.
Por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata logró dejar atrás el empate 1-1 como local en la ida y goleó 3-0 a Universidad Católica de Chile este martes en el Claro Arena de Santiago. De este modo, avanzó a cuartos de final, en los que espera rival entre Rosario Central y Corinthians.
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