Estudiantes de La Plata goleó 3-0 a Universidad Católica en Chile y se metió en cuartos de final

Por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata logró dejar atrás el empate 1-1 como local en la ida y goleó 3-0 a Universidad Católica de Chile este martes en el Claro Arena de Santiago. De este modo, avanzó a cuartos de final, en los que espera rival entre Rosario Central y Corinthians.