Estudiantes empató 1-1 ante Universidad Católica y deberá ganar en Chile para clasificar a cuartos

Estudiantes de La Plata no tuvo una buena noche, con pocas jugadas de gol en su mayoría desaprovechadas, e igualó 1-1 con la Universidad Católica de Chile, que golpeó en su única llegada, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El local ganaba desde los tres minutos, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por el gol del extremo Joaquín Tobio Burgos, pero el delantero Fernando Zampedri marcó la igualdad a los 40 minutos del segundo tiempo.

La igualdad no le deja buen sabor al “Pincha”, que deberá definir la serie el próximo martes 18 de agosto desde las 21:30 (horario argentino), en el estadio San Carlos de Apoquindo, a 961 metros sobre el nivel del mar.

El local arrancó en ventaja desde los tres minutos del partido, con un remate desde afuera del área del extremo Fabricio Pérez, que luego de un desvío permitió el disparo de primera de Joaquín Tobio Burgos, que puso el 1-0.

A los 16 minutos, un córner al segundo palo habilitó la aparición por el segundo palo del defensor Santiago Núñez, que tuvo que cabecear incómodo y vio como su remate se iba apenas por encima del travesaño.

Diez minutos más tarde generó peligro el experimentado delantero Guido Carrillo, que quiso sorprender con un remate potente desde afuera del área, que se fue cerca del primer palo.

El conjunto chileno no tuvo llegadas hasta los 32 minutos, con una combinación de jugadores argentinos entre el extremo Justo Giani y el delantero Fernando Zampedri, que tuvo que sacar un disparo incómodo de volea y se le fue alto.

El local tuvo la primera llegada del complemento a los cuatro minutos, con un buen centro atrás de Tobio Burgos para dejar libre por el segundo palo a Fabricio Pérez, aunque el delantero no pudo acomodarse y sacó un remate de primera increíblemente desviado, ante el arco semivacío.

Apenas ingresado al partido, en su regreso a la institución, el delantero Joaquín Correa recibió un centro al corazón del área y le ganó en el salto al guardameta rival, pero su cabezazo no tuvo destino y fue rechazado por un defensor en el área chica.

La Universidad Católica pudo igualar cuando iban 35 minutos del segundo tiempo, en su única llegada de riesgo, mediante un remate lejano y potente del delantero Fernando Zampedri, que tuvo un ligero desvío y entró por el segundo palo del arquero Fernando Muslera.

Zampedri estampó el empate para Universidad Católica

¡LO IGUALARON! Zampedri sacó un remate, la pelota se desvió en Núñez y de esa manera llegó el 1-1 de U. Católica vs. Estudiantes en La Plata.



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En el quinto minuto de descuento, un mal rechazo dentro del área del volante Agustín Farías le quedó al mediocampista Ezequiel Piovi, que no pudo meter bien el frentazo y le entregó la pelota en las manos al arquero Vicente Bernedo.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Estudiantes vs Universidad Católica