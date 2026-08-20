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Rosario Central jugó 38 minutos con uno más, pero cayó 1-0 ante Corinthians y quedó eliminado

Tras empatar sin goles la ida, Rosario Central perdió la revancha ante Corinthians por el tanto de Breno Bidon al minuto 80. Raniele fue expulsado a los 58'.

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Rosario Central fue eliminado por Corinthians en el Neo Química Arena.

Rosario Central fue eliminado por Corinthians en el Neo Química Arena.

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Tras igualar la ida de octavos por 0-0 en el Gigante de Arroyito, el Rosario Central de Ángel Di María se despidió de la Copa Libertadores 2026 en octavos al caer este jueves 1-0 contra Corinthians en el Neo Química Arena de San Pablo. El elenco albinegro enfrentará en cuartos de final a Estudiantes de La Plata.

Al igual que en el primer partido, la Academia Rosarina tampoco pudo aprovechar la ventaja numérica, ya que a los 58 minutos Raniele vio la roja en el rival. El único gol del encuentro lo marcó Breno Bidon a los 80 tras un excelente centro de tiro libre ejecutado por Memphis Depay.

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La expulsión de Raniele en Corinthians

El gol de Breno Bidon para el triunfo y clasificación de Corinthians

El minuto a minuto de Corinthians - Rosario Central

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