¡No pudo ser! Comesaña estuvo muy cerca de dar otro batacazo en el US Open

El argentino arrancó con una ventaja importante, pero el italiano logró reaccionar y llevó el partido hasta un dramático quinto set.

Francisco Comesaña quedó eliminado del US Open tras caer ante el italiano Flavio Cobolli por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4. El argentino estuvo muy cerca de protagonizar otro batacazo en el último Grand Slam de la temporada, pero no logró sostener la ventaja que había conseguido en el comienzo.

Comesaña tuvo un arranque notable en el Louis Armstrong Stadium y se quedó con los dos primeros sets frente al quinto preclasificado. Sin embargo, Cobolli reaccionó a tiempo, ganó el tercero y el cuarto y llevó el partido a un quinto parcial, donde terminó de concretar la remontada.

THE GREAT FLAVIO ESCAPE pic.twitter.com/CHtn8IyBTM — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026 De esta manera, el argentino se despidió del torneo en la primera ronda después de haber quedado a un solo set de avanzar.