Ferrari vuelve a abrazar a Michael Schumacher: el homenaje que prepara en Monza

Ferrari prepara un fin de semana especial en Monza para recordar a Michael Schumacher , a 30 años de la llegada del piloto alemán a la escudería. Con motivo del Gran Premio de Italia , las SF-26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tendrán una decoración inspirada en el primer Ferrari que condujo Schumacher , mientras que varios de sus monoplazas históricos volverán al circuito.

El homenaje buscará recuperar parte de la historia que el siete veces campeón mundial construyó con Ferrari durante sus años en la Fórmula 1 . Schumacher llegó al equipo en 1996 y, después de una etapa inicial marcada por el desarrollo y la búsqueda del título, terminó convirtiéndose en el piloto más exitoso de la historia de la escudería en la categoría.

La celebración tendrá distintos momentos a lo largo del fin de semana y también se extenderá al Museo Ferrari de Maranello, donde se reunirán algunos de los autos que marcaron los años más exitosos de Schumacher con el equipo italiano.

Las SF-26 que conducirán Leclerc y Hamilton en Monza estarán decoradas con una estética inspirada en el F310 de 1996, el monoplaza que Schumacher utilizó en su primera temporada vestido de rojo. El diseño mantendrá el predominio del rojo, acompañado por detalles blancos y negros que remiten al auto de aquella época.

Las llantas también tendrán un detalle particular: un elemento dorado que hará referencia a los componentes de magnesio utilizados en los monoplazas de aquel período. A esto se sumará el logotipo que Schumacher utilizaba durante su carrera y un diseño en el morro inspirado en uno de sus últimos cascos.

Las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton lucirán una decoración inspirada en el F310 que Michael Schumacher condujo en 1996.

La decoración del casco estará representada mediante siete estrellas sobre fondo rojo, un detalle que conecta la celebración con los siete campeonatos mundiales conquistados por el alemán.

El homenaje no quedará limitado a los autos actuales. Ferrari llevará a Monza tres monoplazas pertenecientes a distintas etapas de la trayectoria del alemán: el F310 de 1996, el F2002 con el que consiguió el campeonato de aquel año y el 248 F1 de 2006, el último Ferrari que condujo Schumacher en la Fórmula 1.

Tres autos históricos y un recuerdo que vuelve a Monza

La pista italiana tendrá además dos protagonistas vinculados directamente con la historia de Schumacher. El sábado, Rubens Barrichello, quien fue compañero del alemán durante cinco temporadas en Ferrari, realizará una vuelta a bordo del F2002. El domingo será el turno de Sebastian Vettel. El cuatro veces campeón mundial realizará una vuelta de homenaje antes de la salida del Gran Premio de Italia, en una de las actividades previstas para recordar al piloto alemán durante el fin de semana.

Monza ocupa un lugar particular en la trayectoria de Schumacher. El alemán consiguió allí cinco victorias, en 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006, y es el piloto que más triunfos obtuvo con Ferrari en la Fórmula 1.

La celebración continuará después del Gran Premio. Entre el 4 y el 30 de septiembre, el Museo Ferrari de Maranello exhibirá los cinco monoplazas con los que Schumacher consiguió sus campeonatos entre 2000 y 2004. La muestra también incluirá trofeos y distintos elementos relacionados con su carrera.

Ferrari homenajeará a Schumacher en Monza 30 años después de su llegada a la escudería

Así, el Gran Premio de Italia será mucho más que una nueva fecha del calendario para Ferrari. Tres décadas después de su llegada, la escudería volverá a poner en escena algunos de los autos que marcaron la etapa más exitosa de Schumacher y que todavía forman parte de la memoria de los aficionados de la Fórmula 1.