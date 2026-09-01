El motivo por el que Gasly no estará en la FP1 de Monza y quién lo reemplazará

Pierre Gasly no participará de la primera práctica libre del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 y Alpine ya confirmó quién ocupará su lugar. El francés cederá su A526 a Paul Aron durante la sesión del viernes en Monza, en una modificación prevista por la normativa de la categoría para dar oportunidades a pilotos novatos.

El estonio, piloto reserva de la escudería francesa, tendrá así su segunda participación en una práctica libre durante la temporada. Su primera experiencia había sido en el Gran Premio de Hungría, cuando tomó el lugar de Franco Colapinto y completó la FP1 a bordo del monoplaza del argentino.

Esta vez, Aron se subirá al auto de Gasly y además tendrá una tarea específica: trabajar con el último paquete de actualizaciones incorporado por Alpine , que ya pudo probar en el simulador y que será uno de los principales focos del equipo durante el fin de semana.

La participación de Aron no terminará cuando finalicen los 60 minutos de la primera práctica. Después de la sesión, el piloto viajará a Enstone para continuar con el trabajo en el simulador durante la noche y aportar información al equipo a partir de las sensaciones que haya recogido en Monza.

“Estoy deseando volver a manejar en una práctica libre con el equipo este fin de semana. Estoy agradecido con el equipo por darme la oportunidad de volver a estar detrás del volante tan pronto”, expresó Aron en la previa de la actividad.

El estonio también tendrá la posibilidad de analizar en condiciones reales las novedades que Alpine introdujo en su monoplaza. “Espero aprovechar esta oportunidad, especialmente ayudando al equipo a comparar nuestro último paquete de actualizaciones, que ya manejé en el simulador”, explicó.

Desde la escudería destacaron que la participación de Aron será útil no solo para cumplir con la normativa, sino también para continuar recopilando información técnica. Steve Nielsen, director general de Alpine, señaló: “Hay mucho trabajo para él y esperamos que pueda ayudarnos a encaminarnos hacia un fin de semana positivo”.

Colapinto estrenará las mejoras desde el comienzo

Mientras Gasly observa la primera sesión desde afuera, Colapinto sí estará al volante de su A526 desde el inicio de la actividad en Monza. El argentino tendrá por primera vez en pista el paquete de actualizaciones que su compañero estrenó en el Gran Premio de los Países Bajos.

Las modificaciones representan una evolución importante para Alpine, que busca mejorar el comportamiento del monoplaza y recuperar competitividad en la zona media de la parrilla. Gasly fue el encargado de evaluarlas inicialmente en Zandvoort y ahora ambos pilotos contarán con las mismas especificaciones.

Para Colapinto, el fin de semana italiano será además una oportunidad para comprobar en condiciones de carrera el potencial de las novedades. El argentino había calificado la evolución como “prometedora” y ahora podrá analizar su comportamiento desde la primera sesión.

Franco Colapinto probará el paquete de actualizaciones de Alpine en Monza. www.francolapinto.com

La FP1 también le permitirá a Aron sumar kilómetros con el A526 actualizado y aportar datos al equipo antes de regresar al simulador. Gasly retomará su actividad en la segunda práctica libre, cuando volverá a ponerse al volante de su monoplaza para continuar con la preparación para el Gran Premio de Italia.