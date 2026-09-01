La esperada confirmación de Alpine para Franco Colapinto antes del GP de Italia

Alpine confirmó una de las novedades más esperadas para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Italia de Fórmula 1 . Después de que Pierre Gasly utilizara en Zandvoort el nuevo paquete de mejoras del equipo , el piloto argentino tendrá las mismas piezas en su monoplaza durante el fin de semana en Monza.

La decisión supone un paso importante para Colapinto , que desde el Gran Premio de los Países Bajos venía esperando contar con la evolución incorporada primero al auto de su compañero. Alpine considera que las modificaciones permitieron mejorar el rendimiento del A526 y ahora buscará comprobar su funcionamiento con ambos coches en las mismas condiciones.

Steve Nielsen, director de Alpine , destacó el desempeño de las novedades durante la última carrera y explicó por qué el equipo decidió trasladarlas al monoplaza del argentino. El directivo también reconoció que la escudería esperaba haber conseguido un resultado mejor en Zandvoort.

“Volvemos a Monza tras un retorno positivo a las carreras en Zandvoort. De hecho, al final nos quedamos un poco decepcionados por habernos llevado solo dos puntos ya que, viendo las circunstancias del domingo, probablemente era posible algo más. La actualización que llevamos al auto de Pierre fue buena y funcionó según lo esperado, y estamos encantados de llevarla al auto de Franco este fin de semana en Monza”, declaró Nielsen en el comunicado de prensa previo a la carrera.

Con los dos A526 equipados con el mismo paquete, Alpine tendrá una referencia más clara para evaluar el comportamiento de las modificaciones. La intención de la escudería es mejorar su posición en la zona media de la parrilla y darle a sus pilotos mayores herramientas para luchar por los puntos.

Los dos pilotos de Alpine contarán con el nuevo paquete de actualizaciones este fin de semana. www.francolapinto.com

“Esto debería darnos la plataforma para tener a ambos autos ahí arriba y compitiendo por puntos, pero sabemos que tenemos más trabajo por hacer para extraer el máximo de nuestro paquete”, añadió Nielsen.

El Gran Premio de Italia también tendrá una particularidad para Gasly: el francés no participará de la primera práctica libre, ya que cederá su asiento a Paul Aron como parte del cumplimiento de la normativa que obliga a los equipos a brindar oportunidades a pilotos novatos durante la temporada.

Qué cambia en el nuevo paquete de Alpine

Las modificaciones representan una de las intervenciones técnicas más importantes de Alpine en los últimos meses y están concentradas principalmente en el piso y en distintas zonas relacionadas con la circulación del aire. El objetivo es aumentar la carga aerodinámica y conseguir que el monoplaza aproveche de manera más eficiente el flujo que recorre su carrocería.

Uno de los cambios centrales está en el suelo. Alpine rediseñó distintos sectores de la superficie inferior, la zona de la tabla central y los bordes laterales para generar más carga y mejorar la manera en que el aire atraviesa la parte inferior del auto.

El difusor también recibió modificaciones para trabajar junto con la nueva configuración del suelo. A esto se suman cambios en los pontones y en la zona posterior del chasis, conocida en la Fórmula 1 como la sección de “botella de Coca-Cola”, cuyo nuevo perfil busca acompañar el funcionamiento de la plataforma aerodinámica.

Las ocho áreas que fueron modificadas

El paquete incluye además modificaciones en la geometría de los tambores de las ruedas traseras y en la estructura de impacto posterior. Estos cambios están relacionados con la gestión del flujo de aire en la parte trasera del monoplaza y buscan mejorar la interacción entre los diferentes elementos aerodinámicos.

La última modificación está vinculada con el alerón trasero. Alpine ajustó sus flaps para buscar un equilibrio más eficiente entre el rendimiento en las rectas y el comportamiento del auto en las curvas rápidas, una característica especialmente relevante en un circuito como Monza.

En conjunto, las ocho intervenciones apuntan a que el A526 genere más carga aerodinámica sin comprometer de manera excesiva su eficiencia. Gasly fue el primero en probarlas en condiciones de carrera y ahora Colapinto tendrá la posibilidad de utilizarlas desde el inicio del fin de semana italiano.

Colapinto contará en Monza con el mismo paquete que Gasly utilizó en Zandvoort y que el equipo considera un paso adelante. www.francolapinto.com

Para el piloto argentino, la novedad representa además una oportunidad para establecer una comparación directa con su compañero y evaluar cuánto puede mejorar su rendimiento con un monoplaza técnicamente actualizado. Alpine, mientras tanto, espera que la evolución permita acercar a sus dos autos a la disputa por los puntos en Monza.