Por qué Colapinto se metió entre los 5 automovilistas argentinos más importantes de la historia de la F1

Con su continuidad confirmada en Alpine para 2027, Colapinto alcanzará una marca que solamente consiguieron cuatro leyendas del automovilismo nacional.

Franco Colapinto no para de romper barreras en la Fórmula 1. El piloto argentino, que llegó a la Máxima después de una espera de 23 años para el automovilismo nacional, ya tiene asegurada su continuidad en Alpine para la temporada 2027 y esa confirmación le permitirá alcanzar una marca reservada para muy pocos. El pilarense se convertirá en apenas el quinto argentino en disputar al menos cuatro temporadas en la categoría.

Hasta ahora, solamente cuatro nombres habían conseguido superar esa barrera y todos son verdaderas leyendas del automovilismo nacional: Juan Manuel Fangio, José Froilán González, Carlos Reutemann y Carlos Menditeguy. Colapinto se prepara para escribir su nombre junto al de ellos y convertirse en el primer argentino de la era moderna en alcanzar semejante permanencia dentro de la Fórmula 1.

Franco Colapinto se metió entre los cinco pilotos argentinos más importantes de la historia de la F1 Franco Colapinto y una nueva oportunidad en la Fórmula 1. www.francolapinto.com El camino del piloto de 23 años comenzó en 2024, cuando Williams le abrió las puertas para disputar las últimas nueve carreras de aquella temporada. En 2025 llegó su desembarco en Alpine y, desde la octava fecha, disputó todos los Grandes Premios. Ahora, con su continuidad confirmada para 2027, tendrá por delante otra temporada completa en la elite del automovilismo.

En total, Colapinto acumula 38 carreras en la Fórmula 1 y todavía tiene mucho camino por recorrer. Su llegada a la categoría significó el regreso de un argentino a la Máxima después de más de dos décadas y, a fuerza de resultados, personalidad y una enorme repercusión dentro y fuera de la pista, consiguió consolidarse en una grilla cada vez más competitiva.

El dato no es menor porque la historia argentina en la Fórmula 1 tuvo muchos representantes, pero la mayoría tuvo pasos breves por la categoría. Alcanzar las cuatro temporadas implica ingresar en un grupo selecto y quedar definitivamente asociado a los nombres más importantes que tuvo el país en la historia de la Máxima.