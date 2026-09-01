Messi, más allá del fútbol: cuáles son los negocios que forman su millonario imperio

Lionel Messi construyó durante más de dos décadas una estructura económica que excede ampliamente sus ingresos como futbolista. Contratos publicitarios, inversiones inmobiliarias, hoteles, restaurantes y proyectos deportivos forman parte de un entramado empresarial que comenzó a tomar forma durante sus primeros años como figura del Barcelona y que la familia del argentino continúa ampliando.

De acuerdo con Forbes, Messi ingresó unos 135 millones de dólares durante 2025 entre su contrato con Inter Miami, patrocinios y acuerdos comerciales. La dimensión de su imagen global convirtió al capitán argentino en uno de los deportistas más atractivos para las marcas y en una figura capaz de trasladar ese valor a diferentes áreas de negocios .

A lo largo de su carrera con la Selección argentina , Messi disputó 207 partidos, marcó 125 goles y registró 68 asistencias, cifras que ayudaron a consolidar una marca personal de alcance internacional. Detrás de esa construcción también tuvo un papel central su padre, Jorge Messi , quien durante años estuvo al frente de la administración y negociación de los intereses económicos de su hijo.

Jorge Messi mantuvo durante buena parte de estos años un perfil público bajo y concentró su actividad en la gestión de los negocios familiares . Con el crecimiento de la carrera de su hijo, los ingresos dejaron de depender exclusivamente de los contratos deportivos y publicitarios y comenzaron a diversificarse hacia inversiones de mayor escala.

El patrimonio familiar también estuvo atravesado por episodios judiciales. En 2013, Lionel Messi declaró ante la Justicia española que su padre era quien se ocupaba de sus cuentas, en el marco de una investigación por fraude fiscal. En 2016, ambos fueron condenados a 21 meses de prisión, una pena que no implicó el ingreso a prisión efectiva debido a que no tenían antecedentes.

Jorge Messi también apareció mencionado en los Panamá Papers por su vinculación con Mega Star Enterprises, una sociedad que creó junto con Lionel Messi y que quedó incluida en la investigación periodística internacional sobre sociedades offshore.

Más allá de esos episodios, la estrategia empresarial de la familia avanzó hacia la diversificación. Las inversiones alcanzaron el sector inmobiliario, con proyectos vinculados a viviendas, clubes de campo, edificios y hoteles, mientras que la imagen del futbolista también fue utilizada en acuerdos comerciales internacionales, incluida la promoción turística de Arabia Saudita.

Hoteles y propiedades, dos pilares del negocio familiar

Uno de los principales proyectos es MiM Hotels, una cadena de establecimientos vinculados a la familia Messi en diferentes destinos turísticos de España. Desde finales de 2025, la operación de estos hoteles quedó en manos de Meliá, mientras la familia mantiene la propiedad de los activos.

Lionel Messi construyó durante más de dos décadas una estructura empresarial que excede ampliamente sus ingresos como futbolista.

El sector inmobiliario también sumó proyectos compartidos con personas cercanas al futbolista. Entre ellos aparece el desarrollo de viviendas realizado junto a Ángel Di María en Rosario, ciudad natal de ambos.

El fútbol, además, se convirtió en otra vía de inversión. En España, la familia Messi es propietaria de Unió Esportiva Cornellà, mientras que en Argentina Matías Messi, hermano del delantero, preside Leones FC, que compite en la Primera C.

La expansión alcanzó también a Uruguay. Junto con Luis Suárez, uno de sus amigos y excompañeros más cercanos, Messi participó en la creación del Deportivo LSM, proyecto que combina la actividad deportiva con una estructura destinada al desarrollo de jóvenes futbolistas.

Restaurantes y nuevas sociedades

La gastronomía es otro de los sectores en los que la familia tiene participación. Existen restaurantes vinculados a los Messi en ciudades como Rosario y Barcelona, mientras que Lionel amplió recientemente su presencia en el rubro al incorporarse como socio de la cadena argentina El Club de la Milanesa, que busca desarrollar su expansión en España.

Dentro de esta estructura aparece Limecu España 2010, una sociedad cuyo nombre surge de las iniciales de Lionel Messi Cuccittini. La firma está radicada en Andorra y tiene como titular a Rodrigo Messi, otro de los hermanos del futbolista.

La red empresarial se fue construyendo alrededor de una idea central: convertir el valor generado por la carrera deportiva en activos e inversiones que puedan mantenerse más allá de los años de actividad profesional. En ese proceso, la familia diversificó los negocios y sumó nuevas áreas de participación.

Messi y lo que se viene

El propio Lionel Messi reconoció que el mundo empresarial todavía es un terreno en el que busca adquirir experiencia. En noviembre de 2025, durante su participación en el American Business Forum en Miami, habló sobre su interés por ampliar sus conocimientos en este ámbito.

"El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto", expresó el argentino.

La frase refleja una etapa diferente en la relación de Messi con los negocios. Después de más de 20 años como uno de los principales protagonistas del fútbol mundial, su nombre ya funciona como una marca con presencia en distintos sectores. El desafío para los próximos años será transformar ese patrimonio y esa red de inversiones en un proyecto empresarial cada vez más independiente de su actividad dentro de la cancha.