La AFA despidió a Messi con un original video que tiene un protagonista inesperado

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya había generado una enorme cantidad de reacciones, pero la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) tuvo un pequeño delay para sumarse al reconocimiento. Un día después del anuncio del capitán , la entidad publicó un emotivo video para agradecerle por más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional.

La propuesta se destaca por su originalidad: durante un minuto y medio, un narrador asume el rol del escudo de la Selección para hablarle directamente a Messi . Desde ese lugar, repasa distintos momentos de su trayectoria internacional, sus títulos, las derrotas y el vínculo construido con la camiseta argentina.

“Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar”, comienza el mensaje publicado en las redes oficiales de la entidad. El homenaje destaca que Messi fue “el que siempre defendió” el escudo y que lo llevó “con orgullo en el pecho”, antes de detenerse en la conquista del Mundial de Qatar 2022.

“Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”, expresa el escudo en referencia al título conseguido en Qatar. El video también recupera los primeros años del futbolista con la Selección, cuando utilizó las camisetas “15”, “18” y “19”, antes de convertirse en el dueño del histórico dorsal “10” .

“Los dos sabemos que merecíamos alguna más”, agrega el mensaje, en referencia a las finales que Messi disputó con Argentina. El relato repasa así un recorrido que tuvo distintos momentos, desde las frustraciones de los primeros años hasta la consagración que terminó cambiando la historia reciente del seleccionado.

“No hay foto en la que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos”, señala el video. La frase recupera también los momentos más difíciles de la relación entre Messi y la Selección, marcada durante varios años por las derrotas en las instancias decisivas.

El video de AFA para despedir a Messi

Las imágenes que eligió la AFA

El homenaje reúne algunas de las escenas más significativas de la carrera internacional del capitán. Entre ellas aparecen la final de la Copa América 2021 ante Brasil en el Maracaná, el último penal ejecutado en Qatar 2022 y el triunfo ante Inglaterra en las semifinales de la última Copa del Mundo.

La narración también hace referencia a las caídas y los momentos de recuperación que atravesaron Messi y el seleccionado. De esta manera, la AFA construyó un repaso que no se limita a los títulos, sino que pone el foco en todo el recorrido que llevó al futbolista a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del equipo nacional.

El cierre del video apunta directamente al legado que Messi deja en las nuevas generaciones. “Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos. Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”, expresa el mensaje.