Qué puede pasar con el futuro de Scaloni tras el adiós de Messi a la Selección argentina

En medio de la conmoción por el fin de la era Messi en Argentina, las miradas comienzan a apuntar a Scaloni, quien había sugerido su inminente fin de ciclo.

El anuncio de Lionel Messi de su retiro de la Selección argentina sacudió al país y el mundo entero. Si bien a sus 39 años era algo que se preveía en el último tiempo, más después del Mundial y de la muerte de su padre, la noticia impactó muy fuerte y abre una nueva incógnita: ¿qué pasará con Lionel Scaloni?

Después del golpe que significó la final perdida contra España, el director técnico más exitoso de la historia de la Albiceleste agrandó la herida al dar a entender en conferencia de prensa, entre lágrimas, que le daría un cierre a su ciclo en diciembre, fecha en la que está estipulado el final de su contrato.

¿Scaloni seguirá en la Selección argentina pese a todo? Tras el Mundial, Scaloni dio a entender que dejará la Selección al finalizar su contrato en diciembre. EFE Si bien durante los primeros días parecía convencido de su decisión, el entrenador oriundo de Pujato parece haberse ablandado con el pasar de las semanas. Según detalló el diario Olé, los días que pasó en Argentina y su pueblo natal post Copa del Mundo, con todas las muestras de cariño que recibió y la posibilidad de pensar las cosas en frío, habrían hecho mella en su postura.

Además, dejar la Scaloneta -que sin su creador, dejaría de ser Scaloneta- implicaría también un cambio radical en su día a día. En su actual posición, puede permitirse tener una vida tranquila con su familia en Mallorca, desarrollar su hobbies (como el ciclismo) y mantenerse lejos de la exposición constante de de los medios, cosas que perdería si asume en un club, y más si es de primer nivel como amerita un DT con su capacidad y logros.

Tapia apuesta todo a la continuidad de Scaloni. Archivo No será sencillo encarar un nuevo ciclo mundialista después de todo lo conseguido en los últimos 8 años, y menos sin Messi en el equipo ni otros referentes que ya se retiraron de la Selección como Nicolás Otamendi, otros que no estarán en el próximo Mundial como Nicolás Tagliafico y otros en duda como Dibu Martínez, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Pero allí continuarán también figuras consagradas como Julián Álvarez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, entre otros, y grandes promesas como Nico Paz y Valentín Barco, por nombrar solo algunos.