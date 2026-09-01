El formato que separa: los partidos del fútbol argentino que llevan más de 2 años sin disputarse

El formato actual del fútbol argentino , con 30 equipos divididos en dos zonas y una cantidad limitada de interzonales, comenzó a producir una particularidad que hasta hace pocos años resultaba prácticamente imposible: clubes que permanecen en Primera División pueden pasar más de dos años sin enfrentarse entre sí .

Un relevamiento realizado sobre los enfrentamientos entre los 30 equipos que integran actualmente la máxima categoría permite dimensionar el fenómeno. El caso más llamativo es el de River Plate y Central Córdoba de Santiago del Estero , que no se enfrentan por Primera desde el 11 de mayo de 2024 .

Aquella noche, por la primera fecha de la Liga Profesional de AFA , River se impuso 3-0 en el Monumental , con dos goles de Facundo Colidio y otro de Esequiel Barco.

Desde entonces pasaron más de 843 días sin que ambos equipos volvieran a encontrarse por un torneo de la máxima categoría, pese a que ninguno descendió y ambos participaron de todas las competencias locales posteriores.

Curiosamente, los dos enfrentamientos que llevan más tiempo sin repetirse corresponden a la primera fecha de la Liga Profesional 2024 .

Un día después del River-Central Córdoba, el 12 de mayo de 2024, Atlético Tucumán derrotó 1-0 a Boca en el estadio Monumental José Fierro con un gol de Mateo Coronel. Tampoco volvieron a enfrentarse por Primera.

La particularidad es que Boca y Atlético Tucumán sí se encontraron posteriormente en la Copa Argentina, pero ese partido no modifica el dato: el relevamiento contempla exclusivamente encuentros correspondientes a la máxima categoría del fútbol argentino.

Algo similar ocurre con otros clubes que pudieron haberse encontrado en competencias diferentes, pero que llevan más de dos años sin verse las caras por Primera.

Entre los enfrentamientos con mayor tiempo de espera aparecen:

River - Central Córdoba: 11 de mayo de 2024, River 3-0. 843 días .

11 de mayo de 2024, River 3-0. . Atlético Tucumán - Boca: 12 de mayo de 2024, Atlético Tucumán 1-0. 842 días .

12 de mayo de 2024, Atlético Tucumán 1-0. . Defensa y Justicia - Gimnasia: 18 de mayo de 2024, empate 1-1. 836 días .

18 de mayo de 2024, empate 1-1. . Huracán - Instituto: 26 de mayo de 2024, Huracán 1-0. 828 días .

26 de mayo de 2024, Huracán 1-0. . Racing - Deportivo Riestra: 1 de junio de 2024, Racing 1-0. 822 días .

1 de junio de 2024, Racing 1-0. . Lanús - Racing: 13 de junio de 2024, Lanús 2-0. 810 días .

13 de junio de 2024, Lanús 2-0. . Atlético Tucumán - Defensa y Justicia: 15 de junio de 2024, empate 1-1. 808 días .

15 de junio de 2024, empate 1-1. . Belgrano - Deportivo Riestra: 19 de julio de 2024, Belgrano 2-1. 774 días .

19 de julio de 2024, Belgrano 2-1. . Independiente - Barracas Central: 23 de julio de 2024, empate 0-0. 770 días .

23 de julio de 2024, empate 0-0. . Deportivo Riestra - Argentinos Juniors: 23 de julio de 2024, Riestra 2-0. 770 días.

La lista continúa con otros enfrentamientos de la segunda mitad de 2024, como Lanús-Belgrano, Banfield-Talleres o Unión-River, que tampoco volvieron a repetirse hasta el momento. Lanús venció 3-2 a Belgrano el 25 de julio de aquel año; Banfield y Talleres igualaron 1-1 el 28; y Unión y River empataron sin goles el 4 de agosto.

Boca y Atlético Tucumán no se enfrentan, por un torneo de Primera División, hace 842 días.

Por qué no aparecen partidos de 2023 o anteriores

El dato tiene una explicación que permite medir todavía mejor el impacto del cambio de formato.

La Liga Profesional 2024 se disputó con 28 equipos bajo un sistema de todos contra todos a una sola rueda. Cada club jugó 27 partidos y, por lo tanto, todos los integrantes de aquella Primera División tuvieron que enfrentarse entre sí al menos una vez durante el campeonato.

Eso genera una suerte de “punto cero” en 2024.

Por esa razón, no pueden existir actualmente enfrentamientos cuyo último antecedente sea de 2022 o 2023 entre dos clubes que hayan permanecido de manera ininterrumpida en Primera desde entonces. Si ambos participaron de la Liga Profesional 2024, obligatoriamente se cruzaron durante aquel torneo.

Los antecedentes anteriores aparecen principalmente cuando intervienen clubes que durante algún período estuvieron en el ascenso. En esos casos, la falta de enfrentamientos se explica por no haber compartido categoría y no por el sistema de competencia.

El efecto de las Copas en la Primera División

La situación cambió desde mitad del 2024, cuando los 30 equipos pasaron a dividirse en dos zonas de 15 clubes.

En lugar de enfrentarse contra todos los integrantes de Primera, cada equipo juega contra los rivales de su zona y suma una cantidad reducida de encuentros interzonales. Los clubes ubicados en grupos diferentes pueden cruzarse posteriormente en las instancias eliminatorias, pero eso depende de su clasificación y del cuadro.

El resultado es que no existe garantía de que dos equipos de Primera se enfrenten durante una temporada.

Y si al año siguiente el sorteo vuelve a ubicarlos en zonas diferentes, la ausencia puede extenderse.

Eso es justamente lo que explica los más de dos años sin un River-Central Córdoba, Boca-Atlético Tucumán, Defensa-Gimnasia, Huracán-Instituto o Lanús-Racing, entre otros.

El contraste con 2024 es significativo. En aquel campeonato, cualquier hincha sabía que tarde o temprano su equipo iba a enfrentarse con todos los demás integrantes de la categoría. Con el sistema actual, un partido puede desaparecer del calendario durante cuatro torneos consecutivos pese a que ambos clubes continúen jugando en Primera.

Y el efecto ya puede medirse: apenas dos años después del último torneo de todos contra todos, hay siete enfrentamientos entre actuales equipos de Primera que superan los 800 días sin disputarse.

Una consecuencia directa de un fútbol argentino en el que compartir categoría ya no significa, necesariamente, enfrentarse.