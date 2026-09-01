El fuerte cruce de Palermo con Loustau tras la derrota de Platense: "A vos hay que aplaudirte, caradura"

Martín Palermo terminó muy enojado con Juan Pablo Loustau después de la derrota de Platense ante Defensa y Justicia y tuvo un fuerte cruce con el árbitro.

La bronca de Palermo con Loustau tras la derrota de Platense: expulsión, reclamos y una frase picante.

Martín Palermo terminó con mucha bronca después de la derrota de Platense por 1-0 ante Defensa y Justicia. El entrenador del Calamar fue a buscar a Juan Pablo Loustau una vez finalizado el encuentro y le recriminó varias de sus decisiones, entre ellas la expulsión de Gabriel Ferreira por doble amarilla en el noveno minuto de descuento.

La situación que desató el enojo ocurrió sobre el final. Loustau sancionó una infracción a favor del Halcón y Ferreira respondió con aplausos, un gesto que el árbitro interpretó como una falta de respeto y por el que decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla. El futbolista quedó expulsado y varios jugadores de Platense inmediatamente rodearon al juez para pedirle explicaciones.

En medio de la protesta apareció Palermo, quien no ocultó su fastidio y le lanzó una frase contundente al árbitro: “A vos hay que aplaudirte, caradura”. El entrenador continuó reclamando durante los últimos instantes del partido, mientras sus colaboradores intentaban contener la situación.

Martín Palermo estalló contra Loustau durante la derrota de Platense "A VOS HAY QUE APLAUDIRTE, CARADURA"La calentura de Martín Palermo con Pablo Lostau luego de la expulsión de Pablo Ferreira por aplaudir irónicamente. pic.twitter.com/htVRmMUiXQ — dataref (@dataref_ar) September 1, 2026 La bronca aumentó todavía más segundos después. Loustau sancionó un tiro libre para Platense y Cozzani se preparó para enviar la pelota al área de Defensa y Justicia, pero el árbitro decidió dar por terminado el encuentro. El arquero, Nacho Vázquez y otros futbolistas del Calamar fueron inmediatamente a reclamarle, mientras Diego Cagna, ayudante de Palermo, intentó separar a los jugadores.

Luego fue el propio Palermo quien se acercó al árbitro para discutirle tanto la expulsión de Ferreira como la decisión de finalizar el partido sin permitir la ejecución del tiro libre. El técnico se mostró visiblemente alterado mientras Loustau intentaba retirarse del campo de juego.