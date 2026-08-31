La insólita explicación del VAR sobre por qué se repitió el penal de River y no el de Independiente Rivadavia

Pese a que en ambas ejecuciones hubo invasión, se aplicaron criterios distintos y desde Ezeiza rompieron el silencio con una mirada que atenta contra el reglamento.

Misma jugada, distintos criterios: Almada repitió su penal en River ante Banfield por una invasión que el VAR no detectó en Independiente Rivadavia-Racing.

La polémica arbitral de la fecha tuvo a River como protagonista, aunque unas horas más tarde apareció una jugada calcada que terminó con una decisión completamente diferente. En el partido entre el Millonario y Banfield, el VAR detectó una invasión durante el penal que Thiago Almada no pudo convertir y ordenó repetirlo. En Mendoza, en cambio, ocurrió algo similar con Álex Arce, pero el desenlace fue otro.

Todo comenzó cuando el Ruso Rodríguez le atajó el remate al ex Atlético de Madrid. En el rebote, Luis Abraham rechazó la pelota, pero el defensor del Taladro había ingresado al área antes de que el disparo fuera ejecutado. Lucas Novelli, a cargo del VAR, advirtió la situación y llamó a Leandro Rey Hilfer para que el penal volviera a ejecutarse: Almada tuvo su revancha y esta vez no perdonó.

El motivo por el que se repitió el penal de Almada ESPN La aplicación del reglamento fue correcta, pero lo que encendió la discusión fue que este tipo de infracciones no suele sancionarse. De hecho, Pedro Troglio apuntó justamente contra esa falta de uniformidad. “El reglamento avala lo que se cobró, pero yo espero que a partir de ahora se cobre siempre. Ese es el problema que tenemos con el VAR”, reclamó tras la derrota 3-2 en el Florencio Sola.

Lo curioso es que, pocas horas después, las palabras del DT de Banfield cobraron todavía más fuerza. En Independiente Rivadavia-Racing, Facundo Cambeses le atajó un penal a Álex Arce y Gonzalo Escudero ingresó al área antes de tiempo. El defensor de la Academia terminó despejando el rebote, en una acción idéntica a la que había ocurrido en Banfield-River. Sin embargo, Héctor Paletta, responsable del VAR en Mendoza, no llamó al árbitro para que revisara la jugada y la pena máxima no se repitió.

El penal errado de Álex Arce ante Racing. Video: TNT Sports Qué dijo el VAR sobre por qué se repitió el penal de River y no el de Independiente Rivadavia Ante la polémica, desde Ezeiza intentaron explicar la diferencia de criterio. Pero lo cierto es que el argumento, que fue revelado por el periodista Germán García Grova en su cuenta de X, no esclarece nada y atenta contra el propio reglamento. ”A diferencia del partido de River, la invasión de Escudero no interfiere en la carrera de un rival. En Banfield, el defensor interfiere en la carrera de Correa. En Mendoza, sin Escudero, despejaba Espino”, explicó el cuerpo arbitral.