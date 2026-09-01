Bombazo: River va por otro defensor mundialista para reforzar al equipo de Leo Ponzio

A poco más de 24 horas de que cierre la ventana especial para incorporar, River negocia por un destacado zaguero central sudamericano.

Pese a la enorme cantidad de futbolistas que se fueron y que llegaron en invierno, River Plate aún no se retira del mercado de pases. Por las distintas ventas que hizo al exterior, tiene la posibilidad de seguir incorporando aunque el libro haya cerrado el 31 de julio y tiene tiempo hasta este miércoles 2 de septiembre a las 18.00.

La zona que quiere reforzar el equipo hoy dirigido por Leonardo Ponzio es la zaga central y tiene un interés concreto en un nombre específico. Se trata de un futbolista internacional que representó a su país en el Mundial 2026 y que tuvo una experiencia reciente por el fútbol argentino en el último lustro.

Quién es Willer Ditta, el defensor de la Selección de Colombia que quiere River Willer Ditta fue al Mundial 2026 con Colombia, aunque no sumó minutos en el certamen. @CruzAzul Según lo informó el lunes por la noche el periodista Hugo Balassone en Radio La Red, se trata del colombiano Willer Ditta. Defensor central diestro de 28 años y 1,80 metros de altura, juega desde mediados de 2023 en Cruz Azul. Fue convocado por Néstor Lorenzo para jugar la Copa del Mundo, aunque no llegó a sumar minutos en ninguno de los 5 encuentros que disputó la Selección de Colombia.

El nacido el 23 de enero de 1998 en La Jagua de Ibirico tiene contrato con la Máquina Cementera hasta junio de 2028 y un valor de mercado superior a los 6 millones de dólares. Desde México informan que River ofertó dicha suma, pero en el club dueño de su pase pidieron unos US$ 9.000.000. El cuadro de Núñez deberá resolver las negociaciones en las próximas 24 horas, antes de que cierre la ventana.