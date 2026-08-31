El descargo de Fausto Vera tras su polémica declaración en River que apuntó a Gallardo y Coudet: "Nunca me manejé así"

El mediocampista publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para cortar de raíz una situación que lo había enfrentado con los exentrenadores de River.

Fausto Vera se adueñó del mediocampo de River en el inicio de la era Leonardo Ponzio. El ex Atlético Mineiro jugó los 90 minutos en el triunfo 3-2 ante Banfield por el Torneo Clausura y tuvo un gran nivel, pero lo cierto es que terminó siendo noticia por sus declaraciones.

Tras el partido, el volante habló en la zona mixta del Florencio Sola y se mostró contento por dos cuestiones puntuales: el resultado que descomprimió la crisis y la posición en la que, según él, nunca había tenido la posibilidad de desempeñarse desde su arribo al Millonario.

La polémica declaración de Fausto Vera post triunfo ante Banfield “Me sentí bien hoy. Por primera vez desde que llegué al club pude jugar de volante central”, lanzó el surgido en Argentinos Juniors. Y completó: “Una lástima que fue porque se lesionó un compañero (Aníbal Moreno), pero bueno, desearle a él una pronta recuperación. Es la posición en la que me siento cómodo, donde siempre he jugado. Pero bueno, uno también siempre intenta adaptarse según lo que pida cada entrenador y siempre hace lo mejor por esta camiseta”.

La declaración no pasó desapercibida y muchos la interpretaron como un claro palito a los anteriores técnicos: Marcelo Gallardo, el que lo trajo a principios de año a River, y Eduardo Coudet, el sucesor del Muñeco que renunció a su cargo hace algunos días, tras la dura eliminación en la Copa Sudamericana.

Las declaraciones de Fausto Vera tras el triunfo de River ante Banfield. Video: ESPN El descargo del mediocampista de River Lo cierto es que el tema generó cierto revuelo en Núñez, a punto tal de que el propio Vera decidió publicar un comunicado en sus redes sociales para cortar de raíz la polémica instalada. "Quiero aclarar que se malinterpretó y descontextualizó una declaración mía después del partido ante Banfield", comenzó escribiendo el mediocampista en una historia de Instagram.