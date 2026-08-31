Huracán Las Heras se quedó sin DT: Pablo Jofré no continuará y el plantel regresa tras una noche complicada

Huracán Las Heras tendrá un cambio de rumbo de cara a la continuidad del Torneo Federal A. Pablo Jofré no continuará como entrenador del primer equipo , luego de mantener una conversación con la Comisión Directiva y el presidente de la institución, en la que se resolvió ponerle punto final al ciclo.

La decisión fue comunicada por el propio entrenador al plantel antes de emprender el regreso hacia Mendoza . Jofré habló con sus futbolistas y les informó que no seguiría al frente del equipo, luego de las conversaciones mantenidas con los principales dirigentes del club.

Mientras el plantel emprendía el retorno, el viaje hacia Mendoza se transformó en un verdadero problema. Huracán salió anoche, pero el micro sufrió una rotura en plena ruta , obligando a detener el viaje y esperar una solución para poder continuar.

Finalmente, cerca del mediodía llegó otra unidad para completar el traslado del plantel , que de esta manera pudo retomar el camino hacia Mendoza. Según lo previsto, el grupo estaría llegando recién durante esta noche a Las Heras, después de varias horas de incertidumbre y espera.

En medio de ese contexto, Jofré ya había tomado la decisión de comunicarles a los jugadores que no continuaría en el cargo.

El reconocimiento de Huracán a Jofré

Horas después, Huracán Las Heras hizo oficial la salida mediante un comunicado en el que confirmó que “de común acuerdo, se decidió dar por finalizado el vínculo con el Cuerpo Técnico encabezado por Pablo Jofré”.

La institución agradeció al entrenador y a todo su cuerpo técnico por “el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante este tiempo”, destacando especialmente uno de los principales objetivos alcanzados durante el ciclo.

El club remarcó la clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A, un logro que Huracán volvió a conseguir después de siete años sin poder alcanzar esa instancia. El Globo tendrá así la posibilidad de afrontar la etapa decisiva del certamen, aunque lo hará con un nuevo entrenador al frente.

Ahora la dirigencia deberá resolver rápidamente quién será el encargado de conducir al plantel en lo que viene. Mientras tanto, los futbolistas regresarán a Mendoza después de un viaje que comenzó anoche y que terminó convirtiéndose en una odisea por la rotura del colectivo.

El club cerró su comunicado deseándole a Jofré y a su cuerpo técnico “el mayor de los éxitos” en sus próximos desafíos profesionales. Huracán Las Heras comienza una nueva etapa y deberá encontrar un nuevo conductor para afrontar la recta final de la Zona Campeonato del Federal A.