Huracán Las Heras recupera piezas clave para visitar a Villa Mitre en Bahía Blanca

Villa Mitre y Huracán Las Heras se medirán este domingo en el sur de la provincia de Buenos Aires desde las 15:30, por una nueva fecha del Federal A.

Huracán Las Heras llevó adelante una nueva práctica pensando en el compromiso que afrontará el próximo domingo a las 15.30 horas frente a Villa Mitre, en Bahía Blanca, tras la fecha libre que tuvo el equipo mendocino en la fase campeonato del Federal A.

Aunque el entrenador Pablo Jofre todavía no confirmó el once inicial, el plantel recuperó a varias piezas importantes que estuvieron marginadas en las últimas semanas por lesiones o sanciones, lo que empieza a delinear cómo podría formar el equipo.

Uno de los regresos más esperados es el del delantero Joel Lucero, que vuelve tras cumplir una suspensión de tres fechas por la expulsión que había sufrido en la primera jornada del nonagonal, en la cancha de Cipolletti.

También reaparece Juan Aguilar, quien se había lesionado el pómulo durante la entrada en calor previa al partido ante Alvarado en Mar del Plata, y que ya está en condiciones de volver a ser tenido en cuenta.

El equipo que viene de vencer a Juventud Antoniana en Las Heras. Prensa Huracán Las Heras La duda que se despejó El otro nombre que genera alivio en Huracán es el de Rodrigo Arciero, sobre quien había preocupación por una posible lesión muscular. Finalmente se confirmó que no se trató de un desgarro sino de una simple distensión, por lo que el defensor está en condiciones físicas óptimas para jugar.