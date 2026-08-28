Godoy Cruz no puede fallar: San Telmo aparece en el momento de la reacción
El Tomba juega este domingo desde las 18 en el Feliciano Gambarte y ya trascendió la probable formación de Pablo De Muner y la terna arbitral designada.
Godoy Cruz se prepara para recibir este domingo desde las 18 horas a San Telmo, en un partido correspondiente a la fecha 27 de la Primera Nacional. El Tomba llega golpeado tras la derrota 2 a 0 frente al Deportivo Madryn en la fecha postergada, resultado que lo alejó de la pelea por la cima de la zona y lo obliga a mirar de lleno la tabla del reducido.
La distancia con la punta empieza a pesar: Ferro le saca 12 puntos al elenco mendocino, con apenas 30 unidades todavía en disputa. Ese contexto le suma presión al compromiso ante San Telmo, que Godoy Cruz necesita ganar de local para no seguir resignando terreno en la tabla y sostener sus aspiraciones de pelear por el ascenso ya sea vía final directa o vía reducido.
La probable formación de De Muner
Según trascendió, el entrenador Pablo De Muner ya tendría definido el equipo que saltará a la cancha. En el arco se mantendría Juan Strumia, mientras que la defensa se completaría con Francisco Gerometta, Diego Viera, Nahuel Brunet y la disputa entre Esteban Burgos o Tomás Rossi, este último en condiciones de volver tras superar una lesión.
En el mediocampo aparecerían Felipe Cairus, Vicente Poggi, Benjamín Schamine y Rodrigo Fernández, mientras que arriba las fichas estarían puestas en Misael Sosa y Axel Rodríguez como encargados de romper el arco rival y devolverle al equipo una victoria que hace falta después del traspié en la Patagonia.
El arbitraje del encuentro
También se conoció la terna que impartirá justicia en el estadio del Tomba. El árbitro principal será Federico Benítez, secundado por los asistentes Julio Fernández y Matías Coria, mientras que César Ceballos actuará como cuarto árbitro para este duelo clave en la lucha de Godoy Cruz por no perder pisada en la tabla.