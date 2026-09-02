El homenaje a Messi que impuso la AFA en los partidos de todas las categorías del fútbol argentino

La AFA dispuso que en todos los encuentros de este fin de semana se rindan honores a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina.

El anuncio de Lionel Messi de su retiro de la Selección argentina sacudió al país y el mundo entero. Si bien a sus 39 años de edad era una decisión que se veía venir, sobre todo después del Mundial y la muerte de su padre, la noticia no dejó de impactar en más de 47 millones de almas albicelestes.

La AFA le dedicó un emotivo video de despedida al día siguiente de que la Pulga comunicara su decisión, pero no se quedó ahí. Este miércoles emitió un comunicado en su sitio web oficial mediante el cual informa que el astro rosarino será homenajeado este fin de semana en los partidos de todas las categorías del fútbol argentino.

La AFA contó cómo se homenajeará a Messi en el fútbol argentino El Boletín N° 6940 del Comité Ejecutivo de la AFA. AFA "Se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez (10) minutos del primer tiempo de juego y se brinde un (1) minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección argentina", reza el Boletín N° 6940 del Comité Ejecutivo.

Además, agrega una cláusula para los equipos que dispongan de tecnología en sus recintos: "Asimismo, en aquellos estadios que cuenten con pantallas deberán, previo al inicio de los encuentros, difundir el video institucional de la Asociación", concluye el encuentro.