Del container a jugar con Messi: Inter Miami se quedó con uno de los últimos borrados de River
Sobre el final del mercado de pases, Inter Miami logró cerrar el fichaje de uno de los futbolistas de River que seguían apartado en Cantilo.
Matías Galarza Fonda era uno de los pocos jugadores que fueron apartados de River y todavía no habían su futuro. Cuando parecía que iba a tener destino europeo tras su gran Mundial con Paraguay, las ofertas por el volante no prosperaron y seguía colgado en el Predio Cantilo.
No obstante, en las últimas horas aparecieron dos nuevas ofertas y una de ellas resulta particularmente llamativa. El periodista César Luis Merlo adelantó en su cuenta de X que el Inter Miami se mostró interesado en él y comenzó a negociar a contrarreloj con el Millonario para incorporarlo.
Inter Miami llegó a un acuerdo con River y se llevará a Galarza Fonda
Las Garzas lograron a llegar a un acuerdo con el Millonario y se lo llevarán a préstamo. En Núñez aceptaron que la operación se haga bajo esas condiciones, y lograron incluir una opción de compra -cuyo monto aun no trascendió- que se transformará en obligación si cumple ciertos objetivos.
De este modo, Galarza Fonda tendrá una posibilidad única en su carrera: compartir plantel con Lionel Messi, además de otras estrellas como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro.
Estudiantes también quería al paraguayo
Estudiantes también buscaba al mediocampista paraguayo y estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico. De hecho, en La Plata aseguraban que ya habría arreglo en el contrato del jugador y solo restaba el acuerdo con River. Sin embargo, Inter Miami terminó ganando la puja.