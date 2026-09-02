Del container a jugar con Messi: Inter Miami se quedó con uno de los últimos borrados de River

Sobre el final del mercado de pases, Inter Miami logró cerrar el fichaje de uno de los futbolistas de River que seguían apartado en Cantilo.

El Inter Miami de Messi quiere a uno de los últimos jugadores del container.

Matías Galarza Fonda era uno de los pocos jugadores que fueron apartados de River y todavía no habían su futuro. Cuando parecía que iba a tener destino europeo tras su gran Mundial con Paraguay, las ofertas por el volante no prosperaron y seguía colgado en el Predio Cantilo.

No obstante, en las últimas horas aparecieron dos nuevas ofertas y una de ellas resulta particularmente llamativa. El periodista César Luis Merlo adelantó en su cuenta de X que el Inter Miami se mostró interesado en él y comenzó a negociar a contrarreloj con el Millonario para incorporarlo.

Inter Miami llegó a un acuerdo con River y se llevará a Galarza Fonda Las Garzas lograron a llegar a un acuerdo con el Millonario y se lo llevarán a préstamo. En Núñez aceptaron que la operación se haga bajo esas condiciones, y lograron incluir una opción de compra -cuyo monto aun no trascendió- que se transformará en obligación si cumple ciertos objetivos.

Matías Galarza Fonda, mediocampista de Paraguay, festeja su tempranero gol a Turquía en el Mundial 2026. EFE De este modo, Galarza Fonda tendrá una posibilidad única en su carrera: compartir plantel con Lionel Messi, además de otras estrellas como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro.