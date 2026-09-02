River recibirá una cifra multimillonaria por el traspaso de Enzo Fernández del Chelsea al City: cuánto es y por qué

El pase de Enzo Fernández al Manchester City se convirtió en el cuarto más caro de la historia del fútbol y River se quedará con un porcentaje.

Enzo Fernández no deja de generar millones y en River están patas para arriba. Su pase récord al Manchester City se cerró en € 145.000.000 y el Millonario, otra vez, recibirá una suma importante.

Cuánto recibirá River por el pase récord de Enzo Fernández Como club formador, el equipo argentino todavía recibe dinero por el mecanismo de solidaridad. La transferencia, entonces, le permitirá embolsar € 4.920.000, equivalente al 3,37% del monto total de la operación. No obstante, desde Núñez tienen en claro que ese dinero llegará en función del arreglo entre el City y el Chelsea respecto a las formas de pago.

La cifra no es menor, pero adquiere todavía más dimensión cuando se mira todo lo que Enzo generó desde que comenzó su aventura europea. Es que River ya acumuló € 57.120.000 en todo concepto, una cifra cercana a los US$ 66.200.000. Y buena parte de este negocio se explica por una decisión estratégica tomada en 2022.

Enzo Fernández le sigue generando millones a River. Cuando Benfica quiso llevarse al mediocampista, la dirigencia aceptó una operación por € 18.00.000, divididos entre 10 millones fijos y 8 por objetivos. Pero Jorge Brito, por entonces presidente del Millo, puso una condición clave: quedarse con el 25% de los derechos económicos del jugador. Si bien en ese momento podía parecer una apuesta, poco después quedó claro que había sido un negoción.