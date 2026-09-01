Habló Riquelme: ¿hay más refuerzos?, el mercado millonario de River, arbitrajes y ampliación de la Bombonera

Como presidente de Boca Juniors , con su enome legado como el máximo ídolo del club y una de las más grandes figuras del fútbol argentino en el siglo XXI, y con la enorme cantidad de amores y odios que genera en su actual posición, cada vez que Juan Román Riquelme habla se paraliza la agenda deportiva del país.

Así lo hizo este martes por la noche desde Córdoba, en la víspera del encuentro que disputará mañana el Xeneize contra Vélez en el Mario Alberto Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina . En diálogo con TyC Sports, el máximo mandatario tocó todos los temas: del mercado de pases propio y del eterno rival, los arbitrajes del fútbol argentino, las aspiraciones del equipo, la ampliación de la Bombonera y más.

"Nosotros estamos muy contentos con el mercado que hicimos y con el plantel que tenemos", aseguró Román al ser consultado por el armado del equipo. A su vez, relativizó la urgencia de salir a buscar refuerzos por lesiones como las de Tomás Aranda y otros futbolistas : "Si cada vez que se lastima un jugador vas a salir a buscar a alguien, cuando se recuperen todos, tenés 4 nombres por puesto y vas a tener 60 jugadores", argumentó.

"Tenemos un buen plantel, estamos contentos de los jugadores que tenemos, con mucha ilusión y ganas de seguir compitiendo en todos los torneos y ojalá sigamos de la misma manera. Sumale que hay chicos que vienen de inferiores que lo hacen bien así que agradecidos con los técnicos de inferiores que los preparan de la mejor manera", remarcó.

En la misma sintonía, le restó importancia al mercado multimillonario de River Plate : "Estoy en Boca , no miro lo que hacen los demás: hace 1 año trajimos 7 refuerzos y hasta ustedes (periodistas) coincidían que era uno de los mejores mercados de pases en mucho tiempo en Boca . Pudimos traer a Paredes, él ayudó a venir y estamos felices, así vamos cada semestre. Ahora hemos traído a Montero, a Lozano, a Villa y Valencia, los refuerzos son buenos", sentenció al respecto.

La opinión de Riquelme sobre los arbitrajes

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Por otro lado, a Riquelme le preguntaron por el arbitraje en las vísperas del duelo contra Vélez, teniendo en cuenta el escándalo que vivió el equipo de los mellizos Barros Schelotto el fin de semana contra Deportivo Riestra: "¿Boca qué tiene que ver en lo que pasó? Guillermo, Gustavo, Federico (Insúa), que trabajan en Vélez, les tengo mucho cariño, les mando un abrazo muy grande, sabemos que será un partido difícil y que el árbitro haga un buen partido, que podamos jugar bien y ganar", replicó.

"No estoy al tanto con lo que pasó en el partido Riestra-Vélez, pero hay que confiar, pensar en el equipo que tenemos, hacer un buen partido y ojalá podamos avanzar", insistió el presidente del cuadro de la Ribera, tratando de calmar los ánimos ante de un duelo crucial para lo que queda del semestre.

Riquelme se refirió al proyecto de ampliación de la Bombonera

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Por último, se refirió al proyecto de ampliación de la Bombonera y sus avances: "Lo que prometimos es lo que vamos a hacer. El tema de la vía ya hace varios meses que nos dieron el permiso. Nosotros tenemos que seguir trabajando con la gente que hace el proyecto, es todo muy cuidadoso, porque cuando presentemos las cosas queremos estar seguros", comenzó a exponer.

"El día que presentemos todo, si tenemos la suerte de que nos permitan, estaremos felices de comunicar que se puede hacer. Sin duda que el club crece cada día más", aseguró finalmente Riquelme a modo de conclusión.